El Consell de Mallorca inicia el programa de rutas singulares para personas mayores dirigido a 2.000 participantes

El Consell de Mallorca inicia el programa de rutas singulares para personas mayores - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha este viernes el programa de salidas singulares para personas mayores, que este año prevé llegar a 2.000 participantes.

Este viernes, la ruta de la iniciativa 'Vive en grande' 2026 se ha llevado a cabo en las Fonts Ufanes de Campanet y es la primera de las 20 salidas programadas.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha visitado este viernes el grupo de casi 80 personas mayores en Campanet en el estreno de la actividad.

Los participantes, provenientes de Vilafranca y Alcúdia, han hecho entrenamientos y senderismo en una actividad que, según el Consell, se ha estrenado con éxito.

Así, la actividad se ha celebrado en este paisaje acuífero natural y singular de Mallorca, que solo se puede contemplar cuando ha habido lluvias recientes.

Bestard ha destacado que el año anterior las salidas de una jornada tuvieron "muy buena acogida" entre las personas mayores, por su componente deportivo y lúdico. Por ello, el programa ofrecerá este año unas 20 salidas singulares, incluyendo senderismo, entrenamientos o actividad acuática.

Entre las actividades que se prevén hay senderismo en las Fonts Ufanes y en el Galatzó; rutas guiadas por nuevos tramos GR, como el de Levante; vela adaptada en Andratx; bote dragón en Alcúdia y, como gran novedad, una visita a los mercados con el componente de un senderismo urbano en los lugares de visita, que serán Caimari y Pollença.

El conseller ha puesto en valor la "apuesta firme" de la institución insular por la promoción de la salud y la vida activa entre las personas mayores desde el ámbito deportivo.

"Por eso, invertiremos 950.000 euros cada año con el objetivo de fomentar actividad regular y experiencias sociales de encuentro y hermandad", ha agregado Bestard.