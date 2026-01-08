El Consell de Mallorca insta al Gobierno a retirar la propuesta el Estatuto Marco y a abrir un "verdadero" diálogo

El Consell de Mallorca insta al Gobierno a retirar la propuesta el Estatuto Marco - PP

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado una moción del PP que insta al Ministerio de Sanidad retirar la actual propuesta de reforma del Estatuto Marco y a abrir un "verdadero" proceso de diálogo con los profesionales y comunidades autónomas.

La iniciativa, debatida y aprobada en el pleno de este jueves, cuenta con el apoyo del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y denuncia el "maltrato" del Gobierno central al colectivo médico.

El primer punto de la moción, que reconoce la labor de los profesionales sanitarios y apoya sus legítimas reivindicaciones, ha contado con el consenso unánime del pleno.

Previamente a la sesión plenaria, el presidente insular, Llorenç Galmés, ha recibido al presidente de Simebal, Miguel Lázaro, y a otros representantes del sindicato, "en una clara muestra de apoyo institucional a los profesionales sanitarios", según ha señalado el PP en nota de prensa.

Igualmente, un representante de Simebal ha intervenido durante el pleno para explicar la "grave" situación que vive el colectivo médico como consecuencia de las decisiones del Gobierno central.

La moción ha sido defendida por la consellera electa Maria Garrido, quien ha destacado la "importancia" de que el Consell de Mallorca "se posicione de manera clara al lado de los profesionales sanitarios".

A su parecer, la propuesta de reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad "se ha llevado a cabo sin escuchar a los médicos ni a las comunidades autónomas, generando un rechazo generalizado del sector".

Igualmente, la 'popular' ha subrayado que los profesionales sanitarios llevan tiempo reclamando mejoras urgentes en aspectos clave como la clasificación profesional, la regulación de las guardias, la jubilación, la estabilidad laboral y las retribuciones.

En este sentido, Garrido ha advertido que "cuando los médicos se ven obligados a movilizarse, el problema no son ellos, sino un Gobierno que no escucha ni rectifica".