El Consell de Mallorca instala una pasarela de madera sobre el torrente de Sant Miquel entre Sa Pobla y Crestatx

Maquinaria instalando la nueva pasarela entre Sa Pobla y Crestatx. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha instalado una pasarela de madera de 36 metros de largo y 2,5 metros de ancho entre Sa Pobla y Crestatx que permitirá a peatones y ciclistas cruzar el torrente de Sant Miquel sin tener que hacerlo por la carretera.

De este modo, peatones y ciclistas podrán desplazarse con seguridad y evitar el tramo de la rotonda situado sobre la autopista, que distribuye el tráfico hacia Sa Pobla, Pollença y Alcúdia, según ha informado el Consell de Mallorca este lunes a través de un comunicado.

La carretera cívica se enmarca en los trabajos realizados por el Consell de Mallorca con el objetivo de impulsar una movilidad sostenible. En este sentido, la acción incluye también una nueva rotonda que conecta Sa Pobla con las zonas residenciales de Crestatx, S'Obac y Son Toni. El tramo de 2,5 kilómetros pasa sobre la autopista y el torrente de Sant Miquel.

El proyecto incorpora medidas de integración paisajística y sostenibilidad medioambiental, como la reutilización de materiales existentes y la aplicación de criterios de eficiencia energética.

Además de mejorar la superficie de la carretera, se instalarán nuevos sistemas de drenaje e iluminación con tecnología LED y se instalarán barreras mixtas de acero y madera con señalización adaptada.

La obra cuenta con una financiación de 30 millones de euros de los fondos de insularidad, a través del acuerdo firmado entre el Consell de Mallorca y el Govern.