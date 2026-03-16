El Consell de Mallorca interpone un recurso ante el Supremo para eliminar definitivamente el carril bus-VAO

Archivo - Carril Bus-VAO en la Ma-19. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para reclamar que pueda retirar de manera definitiva el carril bus-VAO en la autopista Ma-19.

Así lo ha anunciado este lunes el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, en una rueda de prensa, en la que ha indicado que los motivos de su alegación jurídica se fundamentan en que los informes técnicos del Consell de Mallorca que avalan su eliminación, deben tener un carácter "vinculante" como lo tuvieron para su implantación.

El responsable de Movilidad ha incidido en que esta infraestructura "no ha dado los frutos o efectos deseables" que se esperaba, por lo que han optado por esta vía jurídica después de que hace un mes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictara en favor de la permanencia de este carril.

Aún así, cabe recordar que los efectos de dicho carril llevan suspendidos desde 2024 por diversas obras en la infraestructura viaria de la isla, por lo que una vez acabadas se tendría que volver a habilitar, si la justicia no decide lo contrario.