El Consell de Mallorca invierte más de 318.000 euros en la reforma del pabellón Guillem Timoner de Felanitx

Acto tras la renovación de las instalaciones del pabellón deportivo Guillem Timoner de Felanitx.
Acto tras la renovación de las instalaciones del pabellón deportivo Guillem Timoner de Felanitx. - CONSELL DE MALLORCA
Publicado: domingo, 8 febrero 2026 18:27
PALMA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha destinado algo más de 318.000 euros a la renovación de las instalaciones del pabellón deportivo municipal Guillem Timoner de Felanitx.

Durante las horas se ha sustituido la pista de parqué interior y se ha colocado una cortina de separación automatizada, que permitirá mejorar la práctica deportiva y ampliar su uso para entrenamientos y demás actividades, según ha explicado la institución insular en una nota de prensa.

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller insular del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha visitado el recinto deportivo acompañado de la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, y del segundo teniente de alcalde y regidor de Deportes, Toni Peña.

Bestard ha valorado que la subvención de mejora y creación de espacios deportivos tiene por objetivo "potenciar la salud de los ciudadanos" pero también "mejorar las instalaciones que han quedado obsoletas y dar respuesta a la alta demanda de espacios por parte de los clubes".

"Es una apuesta por el crecimiento de las entidades locales y por el municipalismo, que permite mantener al día o renovar unos espacios deportivos, cada vez más demandados", ha añadido.

Según el convenio firmado entre el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Felanitx, la renovación integral del pavimento del pabellón municipal ha tenido un coste de 175.000 euros y el de las cortinas 40.000 euros. Estas mejoras están subvencionadas totalmente por el Consell.

Esta ayuda del Consell de Mallorca, que permite reformar o crear espacios deportivos nuevos, proviene de un paquete de 12 millones de euros que se transformarán en numerosas mejoras a lo largo de 2026.

De hecho, hay 293 actuaciones proyectadas por los ayuntamientos, de las que el 89% son reformas y el 11% espacios de nueva creación. La substitución de pavimentos deportivos, como este de Felanitx, es la actuación más demandada por los municipios en los proyectos presentados a la convocatoria 2025-2026, con 40 actuaciones previstas en los municipios.

