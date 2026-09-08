El Consell de Mallorca lanza el cómic 'La creació d'un regne' para acercar la historia de la isla a alumnos de primaria

Páginas del cómic 'La creació d'un regne' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este martes el cómic 'La creació d'un regne', una nueva herramienta educativa y cultural que nace para acercar la historia de Mallorca a los alumnos de quinto y sexto de primaria de una manera atractiva, comprensible y rigurosa.

El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha explicado este martes durante la presentación del cómic que es una herramienta para acercar la historia de Mallorca a los más jóvenes "de una manera rigurosa, atractiva y comprensible".

En este sentido, Bosch ha alegado que conocer el pasado "es esencial para entender el presente y reforzar el vínculo con el patrimonio y la identidad de la isla".

El proyecto ha nacido con la voluntad de dar a conocer la figura del rey Jaume I, el Conqueridor, y el periodo posterior, especialmente el reinado de Jaume II, una etapa fundamental para entender la configuración histórica y política de Mallorca.

A través de la combinación de historia, de ilustración y de narrativa, el cómic facilita la comprensión de estos episodios y los presenta mediante un lenguaje próximo al público infantil y juvenil para despertar la curiosidad de los estudiantes y favorecer que conozcan el patrimonio, memoria y los principales acontecimientos del pasado de la isla.

Llorenç Garrit es el responsable de las ilustraciones y del guion novelado de 'La creació d'un regne'. En la obra ha sintetizado y adaptado un contenido amplio histórico, para hacerlo accesible y atractivo para los lectores a más jóvenes.

La parte artística se completa con el trabajo del colorista Pato Conde, que ha dotado a la publicación de una estética contemporánea, dinámica y próxima al lenguaje visual del público al cual se dirige.

El cómic ha contado con la revisión y el asesoramiento del doctor en historia Miquel J. Deyà, quien ha supervisado la recreación de los personajes, los acontecimientos y el contexto de la época, para que se ajusten al conocimiento historiográfico.

Con esta publicación, el Consell de Mallorca pone a disposición de los más jóvenes un recurso que permite trabajar la historia de Mallorca desde una perspectiva amena y visual que se plantea como una herramienta de apoyo al aprendizaje y de divulgación del patrimonio histórico mallorquín.