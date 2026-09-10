El Consell de Mallorca negociará con Tirme una modificación de la tasa de basuras en base a una nueva auditoría

Archivo - Planta de residuos de Tirme. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha avanzado que se sentará a negociar con Tirme una posible modificación tarifaria de la tasa de tratamiento de residuos urbanos, tras la elaboración de una nueva auditoría.

Así lo ha confirmado el conseller insular de Hacienda, Función Pública e Innovación, Rafel Bosch, en una intervención realizada en el Pleno de la institución insular en el que se debatía sobre el informe de la Intervención General por la rentabilidad "estratosférica" del sistema tarifario de Tirme.

El representante insular ha apuntado que, a su llegada al Consell, siguió las indicaciones de los técnicos de la casa para revisar esta tasa, porque ya había auditorías que avisaban de esta posibilidad.

En concreto, ha citado una de la consultora Pwacs que en marzo de 2021 que ya alertaba de unos ingresos "extraordinarios" por parte de la concesionaria de basuras de Mallorca, en el que se recomienda iniciar un expediente o eliminar la actualización del IPC de las tasa de basuras por un posible "enriquecimiento injusto".

Por estos motivos, ha aseverado que actuarán "hasta las últimas consecuencias" pero antes pedirán informes jurídicos para decidir qué camino seguir, puesto que cambiar un modelo de tarifa que se aplica "desde hace 28 años" puede tener "efectos considerables" y "no sería aceptable" tomar una decisión "sin todos los papeles encima de la mesa".

Bosch ha indicado que cuando se acabe la concesión se evaluará si se adopta una gestión directa de la recogida de basuras o se sigue una gestión indirecta. Para ello, ha explicado que los servicios jurídicos del Consell señalarán la manera de proceder y se elaborará una auditoría más amplia que la ya redactada para llevar los resultados al Consell Consultiu.

En su turno de palabra, la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha criticado que la institución insular use los informes de Intervención "cuando le interesa" y que se encarguen más informes sobre esta cuestión.

De este modo, ha reclamado que se detenga el expediente de modificación de crédito de la concesión porque, a su modo de ver, se trata de una empresa con unos beneficios "astronómicos". "Esto huele mal, como la apotación extraordinaria para la importación de basuras desde Eivissa", ha sostenido.

Bosch le ha contestado con que la auditoría encargada en 2019 --durante el mandato de la socialista-- ya mencionaban un enriquecimiento de más de 41 millones de euros en los cinco años anteriores.

Asimismo, le ha recriminado que, tras la auditoría, lo único que hiciera fue iniciar un informe que "estaba en un cajón" y en el que ya se pedía acudir al Consultiu. Además, ha recalcado que el Consell de Mallorca, pese a estos documentos, acabó otorgando a Tirme la adjudicación de las obras de la planta de compostaje de Llucmajor.

Cladera le ha replicado que la institución insular tendría que haber reactivado el expediente iniciado en la anterior legislatura al inicio de la presente y no al final, por lo que le ha reprochado que el Consell haga "oposición de la oposición".

Bosch ha manifestado que la actuación del Ejecutivo insular se basará en actuaciones "sólidas" y "bien argumentadas", que irán destinadas a que el usuario final del servicio de recogida de basuras pague lo mínimo posible.