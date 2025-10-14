El Consell de Mallorca organiza la primera Diada de Baile de Salón para personas mayores

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha organizado la primera Diada de Baile de Salón para personas mayores, que se celebrará el 25 de octubre, de 10.00 a 17.00 horas, en el Campo Municipal de Deportes de Campos.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que, tras el éxito de participación de la Diada de Baile en Línea, que en sus dos ediciones ha reunido a centenares de personas mayores en jornadas llenas de música y buen ambiente, organiza ahora la primera Diada de Baile de Salón.

La jornada se celebrará el sábado 25 de octubre, de 10.00 a 17.00 horas, en el Campo Municipal de Deportes de Campos, y reunirá a centenares de personas mayores de 60 años en un encuentro pensado para disfrutar del baile y la compañía. Además, se ofrecerá una comida de hermandad con el objetivo de fortalecer los lazos entre asociaciones y fomentar un estilo de vida activo y socialmente conectado.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que "el éxito del baile en línea demostró que las personas mayores tienen muchas ganas de participar, de reencontrarse y de pasarlo bien". "Además", ha continuado el conseller insular, "el baile de salón era una demanda desde hace tiempo, porque muchas personas lo habían pedido". "Por eso hemos querido ofrecerles esta nueva propuesta, que combina tradición, elegancia y participación", ha reseñado Fuster.

Podrán participar tanto asociaciones como personas mayores de manera individual, sin necesidad de pertenecer a ningún grupo, para que todo el mundo pueda disfrutar de la Diada. Para resolver cualquier duda o recibir más información, las personas interesadas pueden contactar con el Consell de Mallorca a través de los teléfonos 650 501 617 y 697 100 346.

Esta jornada se suma a las diferentes actividades impulsadas por el Consell durante los últimos dos años para fomentar la participación y las ganas de hacer cosas entre las personas mayores, como las 'Estades per a gent gran', que comenzarán el próximo 20 de octubre, los viajes culturales --como el que tendrá lugar el mes que viene a Perpiñán-- o la Fira de la Gent Gran, una jornada con múltiples actividades que reúne a miles de personas mayores de toda la isla.