El Consell de Mallorca organizará la 44ª edición de la Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana del 13 al 14 de septiembre

Presentación de la 44ª edición de la Pujada de Lluc a Peu de la Part Forana. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca asumirá por primera vez la organización de la tradicional Pujada a Lluc a Peu desde la Part Forana en su 44ª edición, que se celebrará en la noche del 13 al 14 de septiembre.

La institución insular se encargará de esta prueba después de que los Blauets de Lluc comunicaran que, tras 43 ediciones, "no pueden continuar organizándola por falta de recursos", según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha presentado el evento en la Capilla de la Misericòrdia la 44ª edición de la subida, acompañado por el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y el presidente de la Asociación de Antiguos Blauets de Lluc, Llorenç Gelabert. Al acto también ha asistido el pintor Gustavo Peñalvert, autor del cartel de esta edición a partir de una de sus obras.

Galmés ha destacado que esta tradición "no se podía perder de ninguna manera" y, por eso, desde el primer momento, el equipo de gobierno insular decidió asumir su organización.

"La Pujada a Lluc a Peu desde la Part Forana es todo un símbolo de mallorquinidad, un emblema de la isla y tiene un valor incalculable para la cultura de Mallorca", ha afirmado.

Además, ha asegurado que esta organización reafirma el compromiso del Consell con la conservación de las tradiciones y de la cultura propia de la isla, por lo que "garantiza la continuidad de uno de los eventos más queridos por la ciudadanía".

La 44ª edición se celebrará la noche del 13 al 14 de septiembre, con la participación prevista de unas 5.000 personas de 45 municipios de la isla. Pese el Consell asume por primera vez la organización, contará con la colaboración de los Blauets de Lluc, que aportarán su experiencia y darán apoyo en la logística.

Para garantizar el buen desarrollo del evento, el Consell elabora un plan de seguridad que implicará la coordinación de unas 200 personas, entre jefes de pueblo en los distintos municipios, servicios de carreteras, protección civil, policías locales, cuerpos de emergencia, Guardia Civil, servicios sanitarios, puntos de avituallamiento, el centro de operaciones en Inca y en Lluc, así como un sistema de comunicaciones digitales para asegurar la cobertura en todo el recorrido.

El cartel de esta edición se ha elaborado a partir de una obra del pintor Gustavo Peñalvert, distinguido el año pasado con el Premi Jaume II del Consell de Mallorca.

Se trata del cuadro de 2018 'Antiguos alumnos admirando una simple silla', que el artista ha adaptado para la ocasión al sustituir el fondo por las montañas que dibujan el perfil de Lluc. La imagen transmite la idea de un grupo de compañeros unidos y simboliza que cualquier persona, sea quien sea, puede participar en la subida.

La presentación ha tenido lugar en la Misericòrdia, donde actualmente se expone la muestra 'Gustavo. De la calle al cosmos. Retrospectiva 1963-2025', comisariada por Pere Cortada y Cati Vallespir.

En concreto, en la Capilla se ofrece una visión general de la obra y de la trayectoria del artista, con un recorrido por los años 1960 y 1970. Se muestran acuarelas y dibujos bajo los títulos 'El dibujante en la calle', 'Baleares', 'La vuelta a Mallorca en camello', así como una colección de paisajes belgas y materiales audiovisuales que ilustran también su etapa política.