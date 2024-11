El Consell de Mallorca otorga el premio Gota d'Oli 2024 al grupo Pitxorines.

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y la DO Oli de Mallorca han distinguido al grupo de música Pitxorines con la Gota d'Oli 2024, un galardón que se ha entregado en una ceremonia celebrada este jueves en la finca pública de Raixa, en Bunyola.

El acto de entrega del premio, que este año cumple su 18 edición, lo ha encabezado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompañado del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, y del presidente de la DO Oli de Mallorca, Joan Mayol. También han asistido elaboradores del aceite mallorquín de la denominación de origen.

Galmés ha destacado el paralelismo que existe entre el grupo musical y el aceite de Mallorca en la preservación de las tradiciones de generación en generación. "Pitxorines mediante la música y la canción y, en el caso de los elaboradores de aceite, a través de un trabajo cuidadoso y esmerado durante todo el proceso de producción", ha señalado..

Durante su discurso, la consellera Amate ha felicitado a las nueve mujeres que forman parte del proyecto musical "por recuperar el cancionero tradicional y, de esta forma, contribuir activamente a conservar las tradiciones y la cultura.

Asimismo, Amate se ha referido a la alta calidad del aceite de Mallorca, "que es único en el mundo por sus características que le confiere el medio geográfico donde se produce".

La Gota d'Oli es una distinción que ya tiene una larga trayectoria, desde su nacimiento en 2006. El Consell de Mallorca y la denominación de origen Oli de Mallorca reconocen a entidades, colectivos o personas de diferentes ámbitos de la sociedad por contribuir a la difusión de Mallorca y su cultura, a la que está ligada el olivar y el consumo de aceite de Mallorca.

Pitxorines es el proyecto musical con que nueve jóvenes mallorquinas han devuelto a la actualidad el cancionero popular mallorquín, presentándolo de forma fresca e innovadora con arreglos propios que, a su vez, beben de estilos diversos como el tradicional, el jazz y la música clásica.

La buena aceptación por parte del público de la propuesta de la formación novel las ha llevado a escenarios de toda la isla y de Cataluña y a recibir el reconocimiento de la crítica y del público por su primer álbum 'Un so qui no es gasta', como el mejor disco de folk de Baleares del año 2024.

Pitxorines lo forman Aina Tramullas (voz), Maria Adrover (flabiol y tamborino, xeremies, flauta travesera, voz), Rosa Garcias (flauta travesera y voz), Maria Antònia Gili (flugel), Sinéad Cormican (violín y voz), Carmela Cristos (cello), Masé Jara (contrabajo y voz), Sílvia Rechac (piano), Bel Miquel (percusión).