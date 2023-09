El Consell de Mallorca participa en la Semana Europea de la Movilidad con Cort e invita a participar en 'El reto'

PALMA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca participa en la Semana Europea de la Movilidad con el Ayuntamiento de Palma y ha invitado este jueves a participar en la actividad denominada 'El reto' que tiene como objetivo hacer los desplazamientos para ir al trabajo de la manera más sostenible posible.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, se han sumado así a la iniciativa 'El reto' para que el máximo de trabajadores del Consell opten por un medio de transporte alternativo al coche particular para ir a trabajar este viernes.

'El reto' es un concurso entre centros de trabajo que tienen que movilizar el número más alto de trabajadores para que el Día sin Coche utilicen otros medios de transporte. Se pueden inscribir los centros de trabajo y los trabajadores.

Precisamente, MÉS per Mallorca había acusado este jueves al Consell de no celebrar ninguna actividad institucional con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, por lo que su portavoz, Jaume Alzamora, al ver el comunicado de la institución, ha declarado que "la ciudadanía de Mallorca no merece un gobierno mentiroso y que actúa solo movido por las denuncias de la oposición".

"Después de censurar que el Consell no haya organizado ninguna actividad con motivo del Día Europeo sin coche, el gobierno insular ha publicitado una acción promovida por el Ayuntamiento de Palma atribuyéndose la coautoría. Un intento nefasto para tapar sus vergüenzas. Basta revisar el folleto de Cort para comprobar que es una iniciativa en solitario del Consistorio palmesano", ha manifestado Alzamora.