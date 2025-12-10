El Consell de Mallorca pondrá en marcha el rocódromo de Sant Ferran e impulsará un nuevo programa de ejercicio en 2026

Reunión del pleno del Consejo Deportivo de Mallorca (Coesma) - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca impulsará un nuevo programa de prescripción de ejercicio físico para pacientes con patologías y pondrá en marcha del rocódromo de Sant Ferran en 2026.

Estas son algunas de las actuaciones previstas que se han abordado este miércoles en el pleno del Consejo Deportivo de Mallorca (Coesma), órgano consultivo del Consell que permite trabajar en red sobre las líneas que tienen que seguir los programas del mundo del deporte en la isla.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha presidido el acto, acompañado del director insular, Toni Prats, y de los técnicos de Deportes, Miquel Roca, Isabel Pérez, Rosa Guillén, Maria Antònia Nicolau y Biel Gili.

En el encuentro, según ha informado la institución en un comunicado, se ha revisado la memoria del año que se cierra y los nuevos objetivos para el 2026.

Según Bestard, "el Consell está comprometido con el fomento de la actividad física y la promoción de un estilo de vida saludable y lo quiere hacer con la participación de las entidades que trabajan en ello".

Entre las principales novedades del plan director 2026, han destacado una dotación de 800.000 euros para la prescripción de ejercicio físico en pacientes con diferentes patologías, el estreno del rocódromo del Polideportivo Sant Ferran y la dinamización de los espacios deportivos instalados al aire libre en todos los municipios.

Igualmente, el conseller ha anunciado que las comisiones específicas de trabajo se verán ampliadas. "Si hasta ahora teníamos una de deporte municipal, la de deporte federado, una de turismo y la de medio ambiente, ahora añadiremos la de salud, porque el crecimiento en esta área nos obliga a rodearnos de expertos sociosanitarios", ha expuesto.

A la reunión han asistido los miembros del pleno y las comisiones técnicas Coesma, los presidentes de las federaciones participantes, representantes del Colef y la Felib, y los representantes de todas las fuerzas políticas del Consell de Mallorca.

La finalidad del Consejo Deportivo de Mallorca es contar con la ratificación de expertos y técnicos deportivos en los programas deportivos de la Dirección Insular de Deportes y, de este modo, responder a necesidades sociales, federadas y municipales emergentes.

Durante el 2025 los miembros del órgano han creado la Guía de acontecimientos deportivos, y diferentes protocolos para la mejora de la eficiencia de las instalaciones deportivas, que se presentarán a principios de año a los ayuntamientos, como una ayuda más en la gestión deportiva.