El Consell de Mallorca premia a nueve fotógrafos en el 7º Certamen de Fotografía Serra de Tramuntana

Entrega de premios de la 7ª edición del Certamen de Fotografía Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.

El Consell de Mallorca ha repartido 5.600 euros entre total de nueve fotógrafos, con motivo de los premios de la séptima edición del Certamen de Fotografía Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.

El Centro Cultural la Misericòrdia ha acogido este jueves el acto de entrega de los galardones, en el que han participado el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, acompañado del director insular de Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas, y del gerente del Consorcio de la Serra de Tramuntana, Lluís Vallcaneras, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

En la edición de este año, organizada por el Consell de Mallorca en colaboración con la Associació de Fotografia de Natura de Balears (Afonib), se han presentado 233 fotografías, repartidas en cuatro categorías, como productos y productores del Distintivo (23), construcciones y 'marges' (60), el mundo del agua (38) y experiencias (112). De todas ellas, 40 fueron seleccionadas para la fase final. Finalmente, el jurado escogió las 12 instantáneas ganadoras, tres por cada categoría.

Cada una de estas categorías realza alguno de los elementos que hacen de la Serra de Tramuntana un lugar Patrimonio Mundial. Así, se presentaron imágenes de productos con Distintivo o de su proceso de elaboración; imágenes de la técnica de 'pedra en sec' tan característica de la Serra; imágenes que muestran la extensa red hidráulica tradicional y, finalmente, imágenes que transmiten cómo se vive la Serra.

Fuster ha indicado que, año tras año, los amantes de la fotografía regalan miradas de la Serra de Tramuntana que "ayudan en difundir su valor" y a "explicar el motivo por el que la Unesco la incluyó en la lista del patrimonio mundial".

Además del premio económico, las fotografías ganadoras ilustrarán el calendario 2026 del Consorcio y protagonizarán la exposición itinerante por los municipios de la Serra de Tramuntana, que se ha inaugurado durante el mismo acto y que podrá visitarse en los jardines de la Misericòrdia hasta el mes de enero.

Del 5 al 10 de diciembre, el Consorcio, a través de sus redes sociales, publicará un concurso virtual en el que los usuarios podrán votar su fotografía preferida. La que resulte ganadora obtendrá un premio extra de 100 euros. Entre los usuarios que participen en la votación se sortearán diez calendarios de la Serra de Tramuntana.

De este modo, en la categoria productos y productores del Distintivo ha obtenido el primer premio 'El molí de blat', de Jaume Pérez; el primer premio de honor 'Verd Tramuntana', de Martí Morell; y el segundo premio de honor 'Teixits Vicens', de Tomeu Santandreu.

La categoria construcciones, paredes y 'marges' ha reconocido con el primer premio 'Sinuositat entre alzines', de Andreu Quintana; el primer premio de honor 'La majestuositat de la pedra', de Andreu Quintana; y el segundo premio de honor 'A recer', de Maria Josep Aguiló.

En la categoria el mundo del agua se ha repartido el primer premio a 'Pont de can Punxa', de Tomeu Santandreu; el primer premio de honor a 'Aigua entre pedres', de David Maimó; y el segundo premio de honor a 'Pont de la Turbina sobre el torrent de Sant Pere', de Ondrej Carnansk.

La categoria experiencias ha dado el primer premio a 'La cabra salvatge a l'alba', de Ondrej Carnansk; el primer premio de honor a 'Nit d'aurores als Còdols', de Miguel Ángel Garabal; y el segundo premio de honor a 'Aires de Tramuntana', de Sebastià A. Bota

El jurado del Certamen, presidido por el gerente del Consorci, Lluís Vallcaneras, y formado por el guía cultural Joan Carles Palos, el investigador Tomeu Bonet y los fotógrafos Néstor Carda y Francesc Xavier Mas.