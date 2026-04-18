El Consell de Mallorca presenta los dos primeros volúmenes de rondalles editadas del proyecto Bitzoc. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este sábado los primeros volúmenes de rondalles editadas del proyecto Bitzoc en un acto familiar que ha combinado el cuentacuentos de Caterina Valriu con las ilustraciones en directo de Tomeu Riera.

Durante la presentación, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que con este acto se inaugura la semana del Día del Libro con una propuesta que refuerza la apuesta por acercar la cultura a los más jóvenes a través de formatos atractivos y actuales.

"El proyecto Bitzoc nace con la voluntad de recuperar y acercar las rondalles mallorquinas a los niños, un patrimonio que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo en el imaginario colectivo, y lo hace con adaptaciones pensadas para garantizar la transmisión de este legado y fomentar el hábito lector en catalán", ha indicado el presidente insular.

Por su parte, la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha recordado que en mayo del año pasado el Consell de Mallorca declaró las rondallas mallorquinas Bien de Interés Cultural Inmaterial, "un hito clave en su protección y reconocimiento institucional, que evidencia el firme compromiso de la institución con la preservación y difusión de este patrimonio".

El proyecto Bitzoc tiene como objetivo recuperar y actualizar las rondalles mallorquinas para hacerlas accesibles a los niños de hoy. La colección se estrena con dos primeros volúmenes, 'En Joanet i els set missatges' y 'El gegant de l'ermita', dos historias emblemáticas del imaginario popular adaptadas por Caterina Valriu e ilustradas por Tomeu Riera y editadas por Saïm edicions, con el objetivo de facilitar su lectura y conectar con los nuevos lectores.

La jornada ha finalizado con el concierto Sons de la Mediterrània, en el patio dels Homes de la Misericòrdia, con la participación de la Banda Selección Juvenil de la Federación Balear de Bandas de Música y el Coro Juvenil del Teatre Principal de Palma, bajo la dirección invitada de Frank Cogollos.