Archivo - De izquierda a derecha, el vicepresidente y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el conseller insular de Hacienda, Rafel Bosch. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca presentará este viernes sus presupuestos para 2027, que en el caso de aprobarse serían los últimos de esta legislatura.

Los encargados de hacerlo serán los consellers de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, y de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard (Vox).

Estarán acompañados por el director insular de Hacienda y Presupuestos, Andreu Obrador, según ha informado la institución insular en un comunicado.

A diferencia de otros años, el presidente insular, Llorenç Galmés, no participará en la rueda de prensa de presentación, que tendrá lugar a las 10.30 horas en la sede del Consell de Mallorca.

Los presupuestos de 2026 ascendieron a los 761,7 millones de euros, lo que representó un aumento del 10% respecto al año anterior.