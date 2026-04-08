El Consell de Mallorca ralentiza por cuestiones técnicas una parte de sus ayudas para hacer frente a la guerra en Irán

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante su intervención en el Debate de Política General. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ralentizará por cuestiones técnicas una parte de su paquete de ayudas para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Irán, que según anunció la semana pasada el presidente insular, Llorenç Galmés, estará dotado con 84 millones de euros.

El equipo de gobierno tenía previsto llevar al pleno de este próximo jueves una modificación de crédito para incorporar al presupuesto de este año 17,5 millones de euros procedentes del remanente.

No obstante, según ha adelantado el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes de la institución insular, el punto ha sido retirado del orden del día al entender que hay cuestiones técnicas que son mejorables.

La idea del Consell de Mallorca es subsanar estos aspectos técnicos para hacer que el acceso a las ayudas más ágil y, tan pronto como sea posible, aprobar esta modificación de crédito en un pleno extraordinario.

Sí que se debatirá en la sesión plenaria correspondiente a este mes de abril otra incorporación de remanente, esta de 25,5 millones de euros, de los cuales 13 millones se destinará íntegramente al escudo social para hacer frente a los efectos de la escalada bélica en Oriente Medio.

RECELOS DE LA OPOSICIÓN

La decisión ha generado recelos entre los principales partidos de la oposición, que han considerado que el hecho de tener que retirar una de las modificaciones de crédito responde a la improvisación del equipo de gobierno insular a la hora de hacer sus anuncios.

"Ha sido una sorpresa, porque esta mañana teníamos una comisión informativa y nos han anunciado que retiraban este punto del orden del día porque tenían que acabar una serie de memorias... las prisas", ha señalado la portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, en declaraciones a Europa Press.

La ecosoberanista ha sostenido que estos 17,5 millones de euros tardarán más en llegar porque o "no estaban bien justificados" o el equipo de gobierno "no tiene nada hecho" todavía.

La portavoz del PSIB, Catalina Cladera, ha lamentado que se haya retirado la citada modificación de crédito "de manera improvisada" y ha considerado que responde a la "falta de planificación y sensibilidad" del equipo de Galmés, a quien ha pedido una nueva propuesta de escudo social que sea "real, completa e inclusiva".

Los socialistas, en un comunicado, han alertado de que de los 84 millones de euros comprometidos durante el Debate de Política General de la semana pasada, el 60% eran promesas de inversión en municipios que ya figuran en las cuentas de este 2026.

Del resto, solo los 17,5 millones de euros retirados se detallaron en medidas concretas, una cifra "totalmente insuficiente para afrontar la situación social".

EXIGENCIA DE TRES AÑOS DE RESIDENCIA

Una de las cuestiones que estaban contempladas en la memoria justificativa de la modificación de crédito que finalmente ha sido retirada del orden del día era la exigencia de que los beneficiarios de las ayudas acreditaran tres años de residencia legal.

Por el momento, según han indicado las fuentes del Consell de Mallorca, se desconoce si este requisito se mantendrá o se ajustará durante la revisión de las cuestiones técnicas a subsanar.

La socialista ha criticado esta medida al considerar que "apesta a racismo" al excluir de las ayudas a "parte de la población más vulnerable".

"Había ayudas por valor de nueve millones de euros que dejaban fuera a personas por el simple hecho de no cumplir con un mínimo de tres años de residencia, una medida que tiene un claro tufo discriminatorio", ha incidido Cladera.

La socialista ha atribuido esta medida a la "influencia" de Vox en el equipo de gobierno, del que forma parte, y ha considerado que la "presión" de las entidades sociales ha sido "clave" para que se retirara la modificación del orden del día.

Perelló ha ido en la misma línea y ha especulado con la posibilidad de que la retirada de estos 17,5 millones esté vinculada con este requisito que se pretendía establecer.