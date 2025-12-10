El Consell de Mallorca realiza 1.659 inspecciones a la oferta ilegal en verano y Aribnb retira 4.400 anuncios

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

PALMA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha realizado un total de 1.659 inspecciones a viviendas de alquiler turístico ilegal durante la campaña de verano de este año, lo que supone el triple que las actuaciones de 2023.

Así lo ha expuesto este miércoles el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, en una rueda de prensa para presentar los resultados de la campaña de inspección contra la oferta ilegal.

En total, tanto en oferta ilegal como legal, las actuaciones entre el 15 de mayo y finales de noviembre ascienden a 3.043, un 19,1 por ciento más que la campaña del año anterior. Así, un 55 por ciento de las inspecciones se han hecho en la oferta ilegal.

Entre otros datos, Rodríguez ha expuesto que Airbnb ha retirado más de 4.400 anuncios ilegales fruto del acuerdo con el Consell de Mallorca, lo que supone la eliminación de más de 20.000 plazas del mercado ilegal.

Por otro lado, este año se han abierto 188 expedientes, una cifra similar a la del año anterior, y se han resuelto un total de 221. El importe total propuesto para sanción es de 10 millones de euros, más del doble del de 2024, que fue de 4,4 millones de euros.