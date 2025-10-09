El Consell de Mallorca rechaza poner límites al turismo y MÉS acusa PP y Vox de "hipócritas e irresponsables"

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha rechazado una moción de MÉS per Mallorca que planteaba medidas concretas para poner límites al crecimiento turístico e impulsar una nueva política turística en la isla.

Los ecosoberanistas han acusado a PP y Vox --que han votado en contra de la iniciativa-- de "hipócritas e irresponsables". A su criterio, han rechazado la moción con "la excusa de siempre y la hipocresía de quien dice preocuparse por el colapso pero no quiere tocar los privilegios de los de siempre".

Para la portavoz de MÉS en la institución insular, Catalina Inés Perelló, PP y Vox "han vuelto a demostrar que no tienen ninguna voluntad real de afrontar la saturación turística que ahoga Mallorca".

En este sentido, ha hecho hincapié en que ocho de cada diez residentes cree que llegan demasiados turistas y que el 75 por ciento está a favor de incrementar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). "No hay ninguna duda de que la sociedad mallorquina pide un cambio de rumbo, pero el Govern y el Consell continúan dando la espalda a esta realidad", ha recriminado.

La ecosoberanista ha calificado el voto en contra del PP como "irresponsable e incoherente" ya que, a su parecer, los 'populares' reconocen públicamente la saturación pero rechazan cualquier medida para revertirla.

Así, ha exigido "valentía política y coherencia institucional" y ha acusado al equipo de gobierno de defender los intereses económicos "de unos pocos" en lugar de "el futuro y bienestar de la gente de Mallorca".