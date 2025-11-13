El Consell de Mallorca rechaza topar los alquileres y el PSIB lo considera "una insumisión al derecho a la vivienda"

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha rechazado una moción presentada por el grupo socialista para reclamar al Govern que declare Baleares como zona tensionada y así poder topar los precios de los alquileres.

El conseller socialista Joan Ferrer ha considerado que la negativa del equipo de gobierno insular, conformado por el PP y Vox, supone "una insumisión de la derecha y la ultraderecha al derecho a la vivienda digna de la ciudadanía".

Ferrer, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha defendido ante el pleno que el tope a los precios del alquiler que permite la ley estatal de vivienda ya se han aplicado "con éxito" en otros lugares de España.

"Es una medida complementaria que se suma a las que ya se están aplicando y que permitiría un mercado más transparente en el que ganara la ciudadanía y perdiera la especulación", ha incidido.

También en materia de vivienda, los socialistas han defendido --sin éxito-- una moción para evitar que el Triángulo de Galatzó acoja servicios y equipamientos privados y se construyan viviendas sociales.

El conseller socialista Joan Méndez ha instado al Consell a "actuar para garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico y el derecho a la vivienda" incorporando este espacio de 130.000 metros cuadrados en la modificación cuarta del Plan Territorial Insular de Mallorca.

Las asociaciones de vecinos de Galatzó han estado presentes en el salón de plenos para apoyar esta medida. Siempre según el PSIB, desde la bancada del PP se les ha acusado de "estar manipulados".

ADAPTACIÓN A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

El grupo socialista en la institución insular también ha defendido una iniciativa --que tampoco ha salido adelante-- para adaptar los términos generales del Pacto de Estado para la Emergencia Climática a la realidad de Mallorca.

La moción proponía reconocer la emergencia climática, asumir la responsabilidad institucional más allá de una legislatura, que el Consell destine recursos y medios y abrir el pacto a toda la sociedad mallorquina.

"No nos cansaremos de hacer propuestas en positivo para llegar a una protección real y hacer frente a los efectos reales del cambio climático y defendiendo los compromisos globales en esta materia", ha dicho el conseller Jaume Mateu.

A su parecer, resulta "inverosímil" que el PP y Vox hayan votado en contra de esta propuesta y les ha acusado de "refugiarse en las tesis negacionistas del cambio climático" expresadas por el vicepresidente segundo del Consell, Pedro Bestard.