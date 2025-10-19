El Consell de Mallorca recibe a una delegación del Campeonato Europeo de Conductores Aprendices - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente insular, Pedro Bestard, han recibido este domingo a una delegación del Campeonato Europeo de Conductores Aprendices que se está celebrando este fin de semana en los hipódromos de Son Pardo y Manacor.

Al encuentro han asistido los jóvenes participantes en esta cita deportiva que reúne a caballistas procedentes de distintos países europeos y que llega este año a su 39ª edición.

Tras el recibimiento oficial, la delegación del Campeonato Europeo de Conductores Aprendices ha realizado una visita guiada al edificio de la sede del Consell de Mallorca.

En la recepción también han participado el presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca, Gaspar Oliver, y el presidente de la Federación Balear de Trote, Juan Antonio Rosselló, ha informado la institución insular en un comunicado.

Galmés ha destacado "la relevancia que tiene para Mallorca la celebración de este campeonato europeo en nuestra isla, donde existe una gran tradición por el trote, porque es un deporte que forma parte de nuestras tradiciones y nuestra cultura", al tiempo que ha felicitado a los jóvenes caballistas "por su talento y su trayectoria".

El presidente insular ha recordado que, a lo largo de la historia, tres conductores de Baleares se han proclamado campeones de Europa en esta categoría, Bartomeu Llobet (1992), Francesc Bennasar (2010) y Sebastiana Pocoví (2017).

El hipódromo de Manacor acogió el sábado el campeonato europeo de aprendices, con la celebración de una prueba de minitrot y las tres carreras puntuables de la jornada.

Este domingo por la tarde, en Son Pardo, arrancará la primera carrera a las 16.30 horas y se completarán las dos pruebas restantes que decidirán el nuevo campeón de Europa.