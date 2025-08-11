El Consell de Mallorca recoge las aportaciones de empresas a la futura ley de la Serra de Tramuntana

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Antoni Fuster, con los representantes de las empresas que cuentan con el Distintivo Serra de Tramuntana. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, en el marco de su ronda de encuentros para la redacción de la proposición de ley de la Serra de Tramuntana, se ha reunido los representantes de varias de las empresas que son titulares del Distintivo Serra de Tramuntana.

Ha sido el conseller de Presidencia, Antoni Fuster, quien ha recogido sus aportaciones y experiencia para la redacción de la futura norma, ha informado la institución insular en un comunicado.

Durante el encuentro se ha valorado el papel fundamental que desarrollan estas iniciativas en la conservación del paisaje cultural y en la dinamización de una actividad económica arraigada al territorio, ha destacado el Consell.

Fuster ha subrayado que la institución insular "no parte de cero en esta materia", sino que ya ha puesto en marcha diferentes líneas de trabajo orientadas a dar visibilidad y apoyo a los proyectos que cuentan con el distintivo.

Actualmente son 23 las empresas que han recibido el Distintivo Serra de Tramuntana, entre productores agroalimentarios e iniciativas de servicios o productos no alimentarios, "lo que supone un impulso decidido hacia un modelo de desarrollo más sostenible y vinculado a los valores de la Serra como paisaje cultural".

En este sentido, ha indicado el Consell, se han incorporado nuevas categorías al distintivo, ampliándolo más allá de los productos agroalimentarios para incluir servicios y actividades sostenibles. También se ha creado un puesto en el Mercado del Olivar para acercar los productos con distintivo a la ciudadanía.

"El Distintivo Serra de Tramuntana es una herramienta clave para reforzar el vínculo entre la conservación del patrimonio y la viabilidad económica del territorio. La futura ley debe integrar este instrumento como una distinción capaz de reconocer e impulsar las iniciativas que contribuyen a mantener vivo este paisaje cultural único", ha dicho Fuster.

Este encuentro se suma a los ya mantenidos entre los representantes del Consell y los ayuntamientos y agentes económicos, sociales y ambientales implicados en la Serra de Tramuntana con la vista puesta en la futura ley.