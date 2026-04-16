El Consell de Mallorca reivindica la cultura para fomentar una "relación respetuosa" de los turistas con el territorio

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, durante su participación en la mesa redonda 'Islas Baleares: redefiniendo el valor de un destino'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en valor las iniciativas culturales vinculadas a la historia, las raíces y la identidad de Mallorca, para fomentar una relación "más respetuosa, responsable y sostenible" de los visitantes con el territorio.

De este modo se ha pronunciado la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, durante su participación en la mesa redonda 'Islas Baleares: redefiniendo el valor de un destino'.

En un comunicado, la institución insular ha destacado que esta charla se ha organizado en el marco del Congreso de Empleo, Sostenibilidad y Turismo, donde ha compartido debate con Andreu Genestra, Bàrbara Mesquida y Joe Holles, en una sesión moderada por la directora regional de Inserta Empleo y Fundación ONCE en Baleares, Caroline Vera de Decker.

Durante su intervención, la vicepresidenta ha puesto en valor el papel que desempeñan la cultura, el patrimonio y la artesanía como elementos "esenciales" de la identidad de Mallorca, así como su contribución a ofrecer tanto a residentes, como a visitantes "una mirada más profunda y arraigada al territorio".

En este sentido, ha destacado la importancia de proyectos impulsados por el Consell de Mallorca como la marca Moda Artesana de Mallorca y su ruta, la Biennal B, la presencia de Art Cologne en la isla, el Museu Marítim de Mallorca o la programación accesible del Teatre Principal de Palma, entre otros, como parte de la oferta cultural disponible en la isla.