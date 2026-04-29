El Consell de Mallorca reivindica el papel de los fondos de cooperación municipales para avanzar en la justicia social

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, participa en la asamblea general de Confocos. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, ha reivindicado el papel de los fondos de cooperación municipales para avanzar en cuestiones como el desarrollo, justicia social y solidaridad internacional.

Fuster, quien también ostenta la vicepresidencia del Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación, ha participado este miércoles en Bilbao en la asamblea general de Confocos, que reúne a los distintos fondos territoriales.

Durante el encuentro, según ha informado la institución insular en un comunicado, el conseller ha reivindicado el papel de la cooperación municipalista como una herramienta útil para dar respuesta, desde la proximidad, a los retos globales.

"En un contexto internacional, la cooperación municipalista sigue siendo una herramienta esencial para avanzar en desarrollo, justicia social y solidaridad internacional", ha señalado.

En este marco, Fuster ha puesto en valor algunos de los proyectos impulsados por el Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación en 2025, como el proyecto 'Les Elegides', orientado a fortalecer la participación de las mujeres en la política local; iniciativas para garantizar el acceso al agua potable; proyectos de fortalecimiento de cooperativas, así como programas de salud maternoinfantil.

"Los fondos de cooperación son un ejemplo claro de cómo la solidaridad se traduce en acciones concretas que conectan la dimensión global con la realidad cotidiana de las personas", ha dicho.