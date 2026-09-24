El Consell de Mallorca reivindica la Setmana del Llibre en Català como una "cita imprescindible" para dar visibilidad

Uno de los puestos montados en la Misericòrdia por la 37ª Setmana del Llibre en Català. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha dado inicio a la 37ª edición de la Setmana del Llibre en Català, que reivindicado como una "cita imprescindible" para celebrar la literatura que se hace en Mallorca, al tiempo que se da visibilidad a los autores y el sector del libro.

Así se ha expresado la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, en el acto celebrado este jueves en el jardín de La Misericòrdia, que durante cuatro días se convertirá en punto de encuentro para autores, libreros, editores y lectores.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha indicado que el evento, organizado por el Gremi de Llibreters de Mallorca, se celebra del 24 al 27 de septiembre y reúne a una treintena de participantes y cerca de una veintena de actividades, entre presentaciones de libros, conversaciones, recitales y propuestas para todos los públicos.

Roca también ha señalado el compromiso de la institución insular para "impulsar nuevas publicaciones, homenajes literarios y propuestas que conectan generaciones de creadores".

Las actividades organizadas por el Consell de Mallorca continuarán el sábado 26 de septiembre con la presentación de 'La rateta i l'avellaner', el nuevo título de la colección Bitzoc, que se dará a conocer con una sesión de cuentacuentos a cargo de Caterina Valriu. La autora acercará a los niños las 'rondalles' mallorquinas adaptadas para lectores jóvenes, en el marco del proyecto Bitzoc, impulsado este año para hacer accesibles las 'rondalles' declaradas bien de interés cultural inmaterial.

El 27 de septiembre, a las 13.15 horas, el jardín de la Misericòrdia acogerá el recital poético 'Amb la mar enfront de la mirada', organizado por la Fundació Mallorca Literària y el Institut d'Estudis Baleàrics. La propuesta rinde homenaje a Blai Bonet, en el marco de la conmemoración del Año Blai Bonet, y se celebrará simultáneamente en Palma y Barcelona. En Palma, participarán Llucia Serra, Pau Sanchís y Mireia Calafell.

Ese mismo domingo también se presentará la reedición de 'De com era infant', las memorias de infancia de Rafel Ginard, recuperadas coincidiendo con el 50º aniversario de la muerte del autor. La sesión contará con la participación de Joana Serra, curadora del texto; Tolo Albertí, editor, y representantes del Col·lectiu Teranyines. La obra, publicada por primera vez en 2003 y agotada desde hace años, vuelve a las librerías en una edición coeditada por la Fundació Mallorca Literària y Saïm Edicions, con ilustraciones de Toni Galmés.

Paralelamente, la sala del Aljub acoge desde este jueves y hasta el día 27 el torneo de Scrabble 'Paraules que conten històries', en formato de cuatro partidas duplicadas.

Cada sesión pone en diálogo dos generaciones de las letras mallorquinas, una voz clásica y una voz actual, alrededor de un mismo universo temático. Así, las 'rondalles' de Antoni M. Alcover conversan con la narración oral contemporánea de Caterina Valriu; el mar de Miquel Costa i Llobera, con el de Carme Riera; el mundo rural de Maria Antònia Salvà, con la Mallorca transformada por el turismo de Antònia Vicens; y los viajes de Ramon Llull, con las aventuras y misterios de Maria Antònia Oliver.