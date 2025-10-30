El Consell de Mallorca reparte 48.000 euros en premios a distintas entidades por sus proyectos sociales

Archivo - Interior del Teatre Principal de Palma. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha entregado este jueves sus Premis i Reconeixements a la Acción Social de 2025, con los que ha repartido 48.000 euros entre diferentes organizaciones por los proyectos que han desarrollado.

Los galardones se han otorgado en un acto llevado a cabo en el Teatre Principal de Palma, que ha servido para poner en valor la tarea de entidades, proyectos y profesionales que trabajan cada día para "construir una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada", según han explicado en la institutición insular en un comunicado.

Los premios se han distribuido en cinco categorías que destacan proyectos que resaltan la innovación, el impacto social y la capacidad de transformar la comunidad.

El premio a la Innovación Social se ha dado a la Fundación Sant Joan de Déu por el proyecto 'MoSS-Innovación con alma'. La 'Botiga Solidària MoSS' es el eje central de esta iniciativa que combina inclusión social, sostenibilidad y acceso digno a la ropa para personas vulnerables.

Por otra parte, hay tres entidades premiadas en la categoía Valor Social, entre las que se encuentra Educaclown por 'Juga i educa', que itiliza el juego y el clown para mejorar la salud emocional y la autoestima de los niños en situación de vulnerabilidad.

También la Fundación Espiral por 'Programa abierto, infancia, juventud y familia', que ofrece apoyo integral a niños, jóvenes y familias con necesidades sociales o el grupo de educadores y trabajo con menores por 'Centros de dia a prop', dedicados a la socialización, el bienestar emocional y la prevención del fracaso escolar.

La categoría Campaña de Sensibilización ha recaído en la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple por 'Mulla't per l'esclerosi múltiple', una iniciativa para impulsar la investigación sobre esta enfermedad neurodegenerativa.

El Premi Pere Mascaró, dotado con 9.000 euros, ha sido para Álvaro Sabater por la investigación 'Valoración objetiva del dolor en personas con parálisis cerebral y graves alteraciones comunicativas', que combina tecnología e investigación aplicada para mejorar el bienestar, los diagnósticos y la calidad de vida de personas con discapacidad severa.

El premio al Mejor TFG/TFM de impacto social lo ha obtenido Paula Martínez por el estudio 'Del conocimiento al empoderamiento: estrategias para una educación afectiva, sexual y reproductiva adaptada e inclusiva en mujeres con discapacidad intelectual'. Este trabajo abordaba las barreras que tienen las mujeres mayores de 16 años en la educación afectivo-sexual y reproductiva.

Otro de los reconocimientos de la gala se ha entregado a la Cruz Roja de Mallorca por su "trayectoria ejemplar" en la atención y el apoyo social a los colectivos en riesgo de vulnerabilidad y el doctor Mariano Rodríguez por su contribución destacada a la salud y la inclusión social en Mallorca.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha resaltado que los galardones evidencian el "impacto real" del tercer sector social en Mallorca. "La transformación social es obra de personas comprometidas con proyectos innovadores y con corazón", ha remarcado.

Por su parte, el conseller insular de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha subrayado el "papel clave" del sector social y del talento emergente.

"Cada uno de los proyectos y personas premiadas demuestra que la acción social tiene un rostro humano y que detrás de cada iniciativa hay historias de superación, segundas oportunidades y esperanza", ha apuntado.