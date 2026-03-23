El Consell de Mallorca reparte más de 780.000 euros para comprar terrenos donde hay yacimientos arqueológicos

Archivo - Yacimiento de Son Peretó (Manacor) - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha destinado algo más de 780.000 euros en los años 2024 y 2025 a adquirir terrenos donde se ubican yacimientos arqueológicos en la isla.

La institución insular ha indicado que con las adquisiciones se trata de consolidar así su apuesta por "la protección, conservación y difusión" del patrimonio histórico mallorquín, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que esta inversión demuestra el "firme compromiso" del Consell con la protección del patrimonio histórico, que es "una de las grandes señas de identidad de Mallorca".

Además, ha añadido que la adquisición de estos terrenos no solo "asegura su conservación", sino que también "abre la puerta a futuras investigaciones y a su puesta en valor para el conjunto de la ciudadanía".

Por su parte, la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antonia Roca, ha subrayado que preservar los yacimientos arqueológicos es "preservar la historia de Mallorca y transmitirla a las futuras generaciones", además de remarcar que estas políticas permiten "convertir el patrimonio en una oportunidad cultural, educativa y también turística para la isla".

En el año 2024, la institución insular ha concedido ayudas por valor de más de 480.000 euros destinadas a diferentes municipios de Mallorca para la compra de enclaves de "alto valor arqueológico". Entre ellos destacan intervenciones en Manacor, Alcúdia, Santa Margalida, Llubí, Sencelles y Petra, que han permitido avanzar en la preservación de "espacios clave de la historia de la isla".

Por su parte, en 2025 el Consell de Mallorca ha destinado 300.000 euros adicionales a esta misma línea de subvenciones, para beneficiar a ayuntamientos como Alcúdia, Llubí, Sant Llorenç des Cardassar, Felanitx, Sencelles y Petra. Estas actuaciones han permitido ampliar el patrimonio público protegido y garantizar su conservación a largo plazo.

Entre los doce yacimientos adquiridos en este periodo destacan espacios de gran relevancia histórica como la basílica paleocristiana de Son Peretó en Manacor, la ciudad romana de Pollentia en Alcúdia o el conjunto prehistórico de sa Cova de sa Nineta en Santa Margalida.

También se han incorporado al patrimonio público enclaves como Es Racons en Llubí, la Cova del Camp del Bisbe en Sencelles o Sa Cova des Voltor en Petra, así como nuevas adquisiciones en 2025 como terrenos en la zona arqueológica de s'Illot en Sant Llorenç des Cardassar o en el yacimiento dels Closos de Can Gaià en Felanitx, para "reforzar así la protección de algunos de los principales testimonios de la historia antigua de Mallorca".