El Consell de Mallorca retomará este martes la segunda sesión del Debate de Política General de 2026

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante su primera intervención en el Debate de Política General de 2026. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca reiniciará este martes, a las 10.00 horas, el Debate de Política General de 2026 con su segunda sesión con la intervención de los grupos de la oposición ordenados de mayor a menor tamaño.

Seguidamente, tomarán la palabra los grupos que apoyan al gobierno insular, aunque en este caso de menor a mayor orden de representatividad.

Tanto los partidos de la oposición, como los oficialistas dispondrán de un turno máximo de palabra de 30 minutos, y después llegará la respuesta del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que no tendrá límite de tiempo. Posteriormente, Los partidos políticos contarán con 15 minutos de réplica y Galmés cerrará el debate con un tiempo indefinido.

El debate ha arrancado este lunes con una primera intervención del representante insular en la que ha anunciado el traspaso al Ibavi de un solar para construir 323 viviendas junto al Velòdrom Illes Balears de Palma o el inicio de las obras del primer tramo del segundo cinturón de Palma antes de mediados de 2027, en la que se invertirán 78 millones de euros.

También ha hablado de otros temas como un futuro paquete de medidas para afrontar la inflación derivada de la guerra en Irán y Oriente Próximo, la crisis migratoria, la atención a las víctimas de violencia machista o los servicios sociales que presta el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.

En declaraciones a los medios, la oposición le ha reprochado que ha sido un discurso "vacío" y con "anuncios repetidos" de años anteriores. PP y Vox han resaltado la "estabilidad" del gobierno insular e incluso Galmés ha hablado de "referente a nivel nacional" de los pactos entre ambas formaciones.