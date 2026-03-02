El Consell de Mallorca solicita una nueva subvención del programa SOIB Desarrollo Local 2026-2027. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha solicitado una nueva subvención del programa SOIB Desarrollo Local 2026-2027, financiado por el Govern con cargo a los créditos finalistas de la convocatoria.

El nuevo Plan de Acción incorpora actuaciones de emprendimiento y dinamización empresarial, así como iniciativas de innovación y de buenas prácticas en el ámbito del empleo, según ha indicado la institución insular en un comunicado.

En este sentido, el equipo de agentes de empleo y desarrollo local (AODL), encargado de la implementación del Plan de Acción enmarcado dentro del Plan Estratégico de Empleo Local del Consell, ha iniciado un conjunto de actuaciones para facilitar la inserción sociolaboral de las personas participantes en los programas de fomento del empleo y para impulsar el desarrollo socioeconómico del territorio.

Los AODL son personal técnico contratado en el marco de una subvención concedida al Consell en el 2023, proyecto que finalizó en diciembre de 2025.

Durante estos años 2024 y 2025, el equipo AODL del Consell se ha encargado de gestionar, entre otras actuaciones, diferentes proyectos.

Entre ellos, destaca el SOIB Reactiva, un programa de contratación pública en ayuntamientos, en la entidad local menor de Palmanyola, mancomunidades y consejos insulares, así como las entidades de derecho público que dependen o están vinculadas.

Está destinado a financiar proyectos que fomenten la contratación de jóvenes desocupados y personas mayores de 30 años en situación de desempleo, preferentemente de larga duración, como colectivos con más dificultad de inserción en el mercado de trabajo que ha sido objeto de transformaciones profundas.

Sobresale igualemente el SOIB Jóvenes Cualificados, un programa para contratar a personas jóvenes desempleadas mayores de 18 años y menores de 30 años, inscritas como demandantes de empleo en el SOIB y beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil con una titulación universitaria o de formación profesional de grado superior, o certificados de profesionalidad de nivel tres que reúnan los requisitos para poder firmar un contrato formativo para obtener la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de formación cursados. Dispone de cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en el marco del Programa FSE+ de la Comunidad Autónoma 2021-2027.

Este programa de contratación está dirigido a personas jóvenes con el objetivo de mejorar las perspectivas laborales futuras. El programa busca ofrecerlos la oportunidad de ganar experiencia profesional y desarrollar habilidades nuevas (como la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, entre otros) que son esenciales para la inserción laboral en empleos cualificados. A través de la práctica en entornos laborales reales, los jóvenes pueden aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación académica y prepararse para el mercado laboral.

El SOIB Dona, por su parte, es una oportunidad de inserción laboral dirigida a las mujeres con la condición de víctimas de violencia machista.

Esta iniciativa subvenciona a entidades del sector público y entidades sociales sin ánimo de lucro los costes salariales, incluida la cotización empresarial en la Seguridad Social, así como los costes de acciones complementarias que se deriven de la contratación durante doce meses de mujeres víctimas de violencia machista.

Las trabajadoras del programa reciben la orientación y el apoyo específico de la Red de tutoras del SOIB. Una vez que finalice la contratación dentro del programa SOIB Dona, tendrán prioridad para acceder a intermediación laboral, ayudas para fomentar su contratación en empresas privadas y ayudas para el autoempleo o formación profesional para el empleo, para reforzar las posibilidades de una posterior inserción laboral estable.

Durante estos dos años, el equipo de AODL ha gestionado, a través de estas subvenciones, la contratación de un total de 90 personas, de las cuales 68 han sido mujeres y 22 hombres, hecho que evidencia una destacada participación femenina en el conjunto del programa.

Con respecto a la distribución por edades, se han contratado 37 personas menores de 29 años, 27 personas de entre 30 y 45 años y 26 personas mayores de 46 años, unos datos que reflejan el impacto del programa en diferentes franjas de edad y etapas profesionales.

En cuanto a los perfiles profesionales, las contrataciones han sido muy diversas para dar respuesta a necesidades reales de los servicios municipales y del territorio.

Los puestos de trabajo más demandados y que se han podido cubrir han sido los de auxiliar administrativo, administrativo, peones, personal de limpieza, y las titulaciones superiores han sido las de Grado en Comunicación Audiovisual, Grado en Arquitectura, Grado en Derecho y Grado en Economía.

Dentro del grupo de titulaciones superiores, los perfiles solicitados y cubiertos durante este periodo han sido especialmente cualificados y diversos, entre los cuales destacan Arquitectura; Educación Ambiental; Ingeniería industrial; Ingeniería Electrónica Industrial; Comunicación Audiovisual; Economía; Historia; Pedagogía; Periodismo; Turismo; así como titulaciones de formación profesional de grado superior en Asistencia a la Dirección, Administración de Sistemas, Administración y Finanzas, y Gestión Forestal y del Medio Natural, además del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas.