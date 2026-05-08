El Consell de Mallorca sortea los dorsales del Gran Premio Nacional de Trote 2026 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha sorteado y entregado este viernes los dorsales del Gran Premio Nacional de Trote 2026, que este año llega a la 93 edición y que se celebrará el domingo 17 de mayo en el hipódromo de Son Pardo.

El sorteo, presidido por el presidente insular, Llorenç Galmés, ha reunido a propietarios, entrenadores, conductores y aficionados, en un ambiente marcado por la "expectación" previa a la gran cita del trote en Mallorca.

El acto ha contado también con el presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), Gaspar Oliver, y el presidente de la Federación Balear de Trote, Juan Antonio Rosselló, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Galmés ha destacado durante su intervención que el Gran Premio Nacional es "una de las grandes citas deportivas" de la isla y "un reflejo de la tradición y la pasión por el trote".

Con el sorteo de los dorsales, que determina el orden de salida de los caballos participantes, algo que puede condicionar el desarrollo de la carrera, la competición entra en su "fase decisiva".

La prueba principal, el Gran Premio Nacional de Trote, se disputará a las 18.00 horas y formará parte de un fin de semana de competiciones en el hipódromo, los días 16 y 17 de mayo, con carreras programadas desde el sábado por la tarde y durante toda la jornada del domingo.

Este viernes también se han entregado los dorsales de la carrera Memorial Joan Verger, que se disputará el 16 de mayo por la tarde, otra de las carreras destacadas dentro del programa de competiciones del fin de semana.