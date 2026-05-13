El Consell de Menorca comparará viviendas ya construidas para destinarlas a alquiler social

Archivo - El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MENORCA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell Insular de Menorca ha iniciado este miércoles el proceso para la compra de inmuebles de titularidad privada que se destinarán a vivienda social y asequible en la isla.

El presidente del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, acompañado de la consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, y de la directora insular de Ordenación Territorial, Conxi Gómez, ha presentado esta iniciativa, que tiene como objetivo crear un parque público de vivienda propio de la administración insular y ofrecer "soluciones reales y urgentes a las personas y familias de nuestra isla".

"Esta es la primera vez que el consell pone en marcha una operación de estas características, y lo hacemos porque queremos implicarnos a fondo en uno de los grandes retos que hoy preocupa a muchas familias de Menorca", ha afirmado Vilafranca.

En esta línea, ha explicado que el proceso ya está en marcha y desde este mismo miércoles se ha habilitado un formulario para que los propietarios interesados puedan presentar sus propuestas.

En concreto, ha matizado que "se buscan edificios completos, es decir, inmuebles plurifamiliares con un mínimo de dos viviendas y que se encuentren desocupados, con el fin de que puedan ser incorporados al parque público de vivienda".

Los propietarios tendrán hasta el próximo 31 de mayo para presentar sus ofertas, que serán analizadas por los técnicos del departamento de Vivienda.

Según ha explicado la consellera Núria Torrent, esta fórmula permitirá incrementar el parque público de vivienda "de una manera mucho más rápida y eficiente que otras vías", facilitando así una respuesta más inmediata a las necesidades residenciales de la población.

Torrent ha remarcado que la institución insular "estudiará todas las propuestas que se presenten y, si es necesario, se requerirá información complementaria antes de responder individualmente a cada participante".

La consellera ha explicado también que en esta fase inicial no se ha establecido un presupuesto cerrado, ya que la financiación de la operación se realizará a través de los remanentes del Consell Insular.

Una vez se conozca el volumen y las características de las ofertas recibidas, se tramitará la correspondiente modificación presupuestaria mediante la fórmula de Inversión Financieramente Sostenible.

Esta actuación se enmarca dentro del plan de vivienda impulsado por el Consell de Menorca durante este mandato. En este sentido, Vilafranca ha recordado que la institución insular ya ha invertido dos millones de euros para adquirir suelo en Es Mercadal, Alaior y Ferreries, donde junto con Ibavi, el Consell hará posible la construcción de más de 200 viviendas protegidas.

"Es también la primera vez que el Consell ha comprado suelo para hacer vivienda", ha remarcado. Además, el presidente ha añadido que se ha abonado recientemente un millón de euros al Ayuntamiento de Maó para la compra del solar de Catisa, donde también se prevé construir vivienda protegida.

A estas actuaciones se suman otras medidas impulsadas durante el mandato, como el aumento del 150 por ciento de las ayudas al alquiler para jóvenes, la apertura esta misma semana de la Oficina Insular de la Vivienda o las medidas de apoyo a los ayuntamientos para agilizar las licencias de obra.