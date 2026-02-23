El Consell de Menorca da de baja 1.300 plazas turísticas en los núcleos urbanos desde julio de 2023

Archivo - Pasajeros procedentes del primer vuelo con origen Gran Bretaña desde que el país incluyó a Baleares en la lista verde de viajes de riesgo por la COVID-19, salen del Aeropuerto de Menorca, a 1 de julio de 2021 - Adrià Riudavets - Europa Press - Archivo

MENORCA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Ordenación Territorial y Turística del Consell de Menorca ha dado de baja, desde el mes de julio de 2023, un total de 1.297 plazas turísticas situadas en los núcleos urbanos de la isla, según han indicado este lunes desde la administración insular.

"Esta actuación se enmarca dentro del plan para avanzar hacia un turismo cada vez más sostenible, lo que implica ordenar la actividad turística, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger el derecho a la vivienda en los pueblos de Menorca", ha manifestado la consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent.

Torrent ha explicado que esta cifra es el resultado de dos líneas de actuación diferenciadas. Por un lado, a raíz de los procesos de inspección abiertos en viviendas ubicadas en zonas no aptas para el alquiler turístico, se han dado de baja 430 plazas. "Estas actuaciones responden a expedientes iniciados por posibles incumplimientos de la normativa urbanística y turística, con el objetivo de corregir situaciones irregulares", ha dicho.

Por otro lado, se han rescindido de oficio licencias turísticas que han comportado la baja de 867 plazas adicionales. Este procedimiento se ha aplicado en aquellos casos en que se daban las circunstancias previstas legalmente para su revocación, en el marco de una revisión exhaustiva del registro de establecimientos turísticos llevada a cabo por el Consell de Menorca.

"En total, a través de los dos procesos, hemos dado de baja las licencias turísticas de más de 260 viviendas en los núcleos urbanos de Menorca, es decir, en los pueblos", ha expuesto Torrent. "Estas viviendas ya no se alquilarán turísticamente y, por lo tanto, son viviendas que pasarán al alquiler residencial de Menorca", ha añadido.

La consellera ha subrayado que estas medidas no responden a decisiones puntuales, sino que forman parte de una política sostenida en el tiempo orientada a equilibrar la actividad turística con la calidad de vida de los residentes.

"Los núcleos urbanos deben poder seguir siendo espacios para vivir. La presión sobre la vivienda es una realidad que no podemos ignorar, y desde el Consell actuamos con responsabilidad y determinación dentro de nuestras competencias para garantizar la protección del modelo territorial de la isla y favorecer el acceso a la vivienda por parte de los residentes, que son nuestra prioridad", ha concluido.