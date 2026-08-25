Consell de Menorca lleva al pleno la modificación de la Ley de Reserva de Biosfera para regular la entrada de vehículos

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PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell Insular de Menorca celebrará el próximo lunes un pleno para modificar la Ley de Menorca Reserva de Biosfera con el objetivo de incorporar a la normativa el marco legal necesario para poder regular la entrada de vehículos en la isla.

La propuesta incorpora un nuevo capítulo específico dedicado a las limitaciones de acceso de vehículos de motor a la isla. Este nuevo marco permitirá al Consell determinar la capacidad máxima de vehículos, limitar su entrada y permanencia durante determinados periodos, establecer un techo máximo y adoptar medidas para fomentar el transporte público y un modelo de movilidad más sostenible.

La modificación establece que será el pleno quien fijará, anualmente o bianualmente, el techo o número máximo de vehículos sujetos a limitación que podrán acceder a Menorca y permanecer en ella, así como los períodos durante los cuales será aplicable esta regulación.

Esta decisión no será arbitraria, sino que deberá tomarse sobre la base de un estudio de capacidad de carga de los vehículos de motor y deberá estar adecuadamente justificada, especialmente en relación con la capacidad de carga ambiental y territorial.

Por otro lado, los vehículos titularidad de personas físicas empadronadas en Menorca quedarán exentos del sistema de limitación de entrada y permanencia. Los no residentes propietarios de una vivienda en Menorca podrán tener un vehículo por vivienda.

Asimismo, quedarán exentos los vehículos de personas que acrediten la necesidad de desplazarse a la isla por el ejercicio de su actividad profesional, los vehículos al servicio de personas con movilidad reducida, los vehículos oficiales y de servicio público, los servicios de emergencias, el transporte público y escolar, los taxis, los vehículos de transporte de bienes y mercancías y de distribución comercial, así como la maquinaria y los vehículos de uso industrial, ganadero y agrícola.

Además, la propuesta dedica una regulación específica a los vehículos de alquiler sin conductor. En este caso, el pleno podrá determinar el número de autorizaciones correspondientes a este sector y distribuirlas entre las diferentes empresas de acuerdo con los criterios establecidos por la ley y el posterior desarrollo reglamentario.

El sistema también permite establecer cuotas según la tipología y las características técnicas de los vehículos, dando preferencia a los vehículos eléctricos o no contaminantes y pudiendo tener en cuenta su antigüedad.

Las empresas de alquiler estarán sujetas, además, a obligaciones específicas de información y colaboración con el Consell de Menorca.

Para hacer efectivo el sistema, la modificación establece también obligaciones para las empresas navieras e intermediarias, que deberán colaborar con la administración insular en el control de los vehículos que acceden a Menorca.

Entre las medidas previstas se encuentra la comunicación periódica de las matrículas de los vehículos que embarquen y desembarquen en la isla, así como de los datos relativos a su entrada y salida. La propuesta también habilita legalmente la posibilidad de establecer una tasa vinculada a la obtención de la autorización de entrada y/o permanencia

La propuesta configura un sistema de regulación en diferentes niveles. La Ley de Menorca Reserva de Biosfera establecerá el marco general. Posteriormente, un reglamento del Consell Insular desarrollará el funcionamiento y los procedimientos y, finalmente, será el pleno quien determinará anualmente o bianualmente los periodos de aplicación, el techo de vehículos y los contingentes correspondientes.

"De este modo, Menorca dispondrá de un sistema flexible que permitirá adaptar las medidas a la situación de cada momento sin tener que modificar la Ley cada vez que sea necesario actualizar los periodos o los contingentes", han subrayado.

Desde la institución insular han resaltado la voluntad de hacer posible que sea el propio Consell quien pueda actuar cuando sea necesario y adaptar las medidas a la realidad de la isla. "Queremos poder establecer un techo cuando sea necesario, de acuerdo con criterios técnicos, ambientales y territoriales, y evitar situaciones que acaban afectando a nuestras carreteras, al territorio y a la calidad de vida de los residentes en Menorca", ha explicado el presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca.