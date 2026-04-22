El Consell presenta las obras editadas de los ganadores de los Premios Mallorca de Creación Literaria 2025 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado las obras editadas de los autores ganadores de los Premios Mallorca de Creación Literaria 2025, en un acto que ha incluido un coloquio con la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y algunos de los galardonados.

La presentación ha servido para valorar no solo las obras, sino también el papel de los premios como impulsores de la creación literaria en la isla, ha destacado la institución insular.

Esta presentación, celebrada a las puertas de Sant Jordi, permitirá que la ciudadanía pueda adquirir las obras galardonadas durante esta fiesta señalada para la cultura, facilitando así que estas creaciones lleguen al gran público.

Para el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, la publicación de estas obras "es un paso fundamental porque el talento que se genera en la isla tenga recorrido e impacto real en la sociedad".

"Los Premios Mallorca son una herramienta clave para impulsar la cultura, dar visibilidad a los creadores y reforzar la identidad cultural de Mallorca", ha agregado.

Por su parte, Roca ha destacado que "estos premios no solo reconocen el talento literario, sino que contribuyen a enriquecer el patrimonio cultural de Mallorca y a proyectar la lengua y literatura propias más allá de la isla".

En la presentación se han podido conocer las ediciones de todas las obras premiadas, así como el proceso creativo de sus autores en un coloquio en el cual han participado: Damià Rotger Miró, premio de poesía en catalán por 'El Periple'; Vicenç Amengual Salas, premio de ensayo en catalán por 'Salvador Magallón Forés, el serigrafista del boom'.

'El arte de la serigrafía al servicio de los banderins'; Caterina Valriu Llinàs y Bàrbara Sansó Genovart, premio de literatura infantil ilustrada por 'Què hi ha per dinar?'; y Manuel Aguilera Povedano, premio de ensayo en castellano por 'Mallorca en llamas. Las víctimas de los primeros bombardeos aéreos sistemáticos contra civiles de la historia'.

También forman parte de esta edición de los Premios Mallorca los galardonados que no han podido asistir al acto, entre ellos Òscar J. Palazón Ferré, Marta Isabel Moreno Pizarro y Roxana Méndez.