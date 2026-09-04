El Consell recuerda que la exposición de la carta náutica de Pere Rossell estará disponible hasta el próximo día 13

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, observando la carta náutica de Pere Rosell . - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha recordado este viernes que la exposición 'La carta náutica de Pere Rossell, 1447. El mundo dibujado para navegar' se podrá visitar hasta el próximo 13 de septiembre en el Museo de Mallorca.

La institución insular ha señalado en un comunicado que el museo abre los martes, viernes, sábados y domingos de 09.00 a 14.00 horas, y los miércoles y jueves de 09.00 a 19.00 horas.

A partir del 13 de septiembre, "la pieza se reservará durante unos meses para garantizar su óptima conservación", ha indicado en su visita a la muestra Roca, quien ha estado acompañada por el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

La exposición permite contemplar de cerca esta "joya" de la cartografía medieval, una carta portolana iluminada firmada por el cartógrafo mallorquín Pere Rossell en 1447, considerada la obra más antigua de las diez cartas de navegación conocidas del autor y una de las piezas más valiosas de la Escuela de Cartografía Mallorquina.

El Consell de Mallorca ha adquirido este año la muestra en Sotheby's Londres "para pasar a formar parte del patrimonio público de la isla".