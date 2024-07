El Consell ve "grave" que Elma Saiz no se reúna con esta institución para tratar la situación de menores no acompañados

PALMA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ve "grave" que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien tiene previsto acudir este domingo al Atlàntida Mallorca Film Fest, y el lunes atender a los medios, en la Delegación de Gobierno, no se reúna con representantes de la institución insular para tratar, también con ellos, la situación de los menores migrantes no acompañados.

En declaraciones a medios, el conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha recordado que hace diez días se hizo un llamamiento a entidades sociales, Obispado de Mallorca y Gobierno de España, a través de Delegación de Gobierno, para establecer fórmulas de colaboración "para paliar la crisis que se viene padeciendo en cuanto a gestión de menores extranjeros no acompañados".

Transcurrido ese tiempo, sin embargo, ha lamentado, "no se ha tenido respuesta por parte de Delegación de Gobierno", administración a la que se le solicitó tanto la cesión de espacios como la financiación de parte de la gestión de estos menores, ha detallado.

Una situación, ésta, que en opinión del conseller insular "se agrava más cuando se tiene constancia que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones viaja a Palma" y "no se incluye en su agenda una reunión con representantes del Consell".

A día de hoy, y según ha precisado Sánchez, a preguntas de los periodistas, "de Delegación de Gobierno lo único que se sabe es que están mirando una fecha para podernos reunir".

Por este motivo, al equipo de gobierno del Consell le parece "grave" el hecho de que "Delegación de Gobierno se vaya a reunir con la ministra y no incluya en su agenda una reunión con el Consell". "A día de hoy, no tenemos constancia de que quieran reunirse con representantes del Consell", ha subrayado el conseller insular.

Esto, en opinión del conseller insular, "es una constatación de la falta de sensibilidad del Gobierno que preside Pedro Sánchez en cuanto al bienestar de los menores extranjeros no acompañados".

Porque, en contraposición, desde el Consell hizo un llamamiento, hace diez días, "no pasaron ni 48 horas y el Obispado de Mallorca se puso en contacto y hubo una reunión, en la que éste puso a disposición de la institución insular cuatro inmuebles, de los que en estos momentos se está valorando su idoneidad --dos requieren de cierta adaptación y otros dos podrían estar disponibles-- para poder incrementar las plazas disponibles en la atención". Algo que, ha considerado, "aliviará el problema en parte", porque "son soluciones parciales" y lo que "se necesita es la colaboración de todos los agentes implicados". Motivo, éste último, por el que el conseller insular ha incidido en que "el Gobierno es parte esencial".

En este sentido, y después de aprovechar para recordar que también han solicitado que se convoque con carácter de "urgencia" la reunión de la Conferencia de Presidentes, así como un plan por parte del Gobierno para atajar la inmigración ilegal, Sánchez ha vuelto a reproducir el llamamiento hecho hace diez días a Delegación de Gobierno "para que con carácter de urgencia se reúna con el Consell de Mallorca para establecer fórmulas de colaboración".

"Lo que no queremos es ver las imágenes que desgraciadamente se ven en Canarias. Por tanto, estamos a tiempo para que no se tensione más el sistema de protección de menores del Consell", ha enfatizado, recordando que, a día de hoy, "a nivel de gestión, el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) tiene 589 menores, a nivel global, de los que 289 son menores migrantes no acompañados --desde que se hizo el llamamiento hace diez días, han llegado cuatro menores no acompañados más, que llegaron el fin de semana pasado--". "Parte de estos menores migrantes no acompañados siguen acogidos en La Bonanova", ha añadido Sánchez.

Asimismo, el conseller insular ha avanzado que este próximo lunes, 29 de julio, hay un pleno del Consell de Mallorca en el que "uno de los puntos de acción de gobierno es la aplicación de una partida extraordinaria de 8,8 millones, que servirá para financiar la gestión de los menores no acompañados", una partida con la que el Consell "cuadriplicará la prevista inicialmente en los presupuestos" para esta cuestión.

Y es que, como ha concluido el conseller insular, "ningún menor migrante no acompañado se va a quedar sin recibir la atención debida", en primer lugar porque "es una obligación legal", y, en segundo, porque "el Consell de Mallorca siempre va estar con éstos menores y con los no migrantes, atendiendo sus necesidades".