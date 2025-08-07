La consellera de Salud congratula al Hospital de Manacor por su premio a la excelencia en higiene de manos

La consellera de Salud, Manuela García, se lava las manos en la entrada del Hospital de Manacor. - CAIB

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha congratulado al Hospital de Manacor por su Premio a la Excelencia Europea en Higiene de Manos 2025, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

García ha visitado este jueves a los profesionales que recibieron el galardón y se ha reunido con la Unidad de Control de Infección Hospitalaria y el Programa de Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA) para conocer su trabajo diario con el objetivo de optimizar el uso de los antibióticos.

La consellera también ha visitado la mesa informativa de higiene de manos que está dispuesta en la entrada del hospital, donde los especialistas han efectuado una demostración de cómo se tienen que limpiar las manos de forma correcta y han repartido 'kits de lavado de manos' a los participantes, ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

García ha destacado que la distinción ha tenido en cuenta "la atención transversal que presta la Unidad de Control de Infección Hospitalaria al resto de servicios para garantizar la prevención de la infección relacionada con la atención sanitaria".

"Todo este trabajo diario y multiprofesional que se lleva a cabo desde el año 2005 ha permitido que la prevalencia de microorganismos multiresistentes en el Hospital de Manacor esté por debajo de la media de los hospitales europeos", se ha congratulado.

La consellera también ha podido conocer de primera mano la compleja auditoría a la que se sometieron los miembros del Grupo de Control de Higiene Hospitalaria, durante la cual se analizaron las técnicas y conocimientos de higiene de manos aplicados en la UCI del hospital y en todas las plantas de hospitalización mediante entrevistas a pacientes y profesionales.

FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS

La Estrategia de Higiene de Manos incluye la formación a los profesionales en el uso de buenas técnicas, el manejo correcto de pacientes portadores de enfermedades infecciosas transmisibles o la participación en el grupo PROA en la lucha contra la resistencia a los antibióticos.

También la revisión de las técnicas, la observación del cumplimiento de la higiene de manos en todos los servicios hospitalarios y la participación en el Plan Director del Hospital para reducir el impacto de la contaminación ambiental y evitar las infecciones por hongos patógenos, ha indicado la Conselleria.

"La higiene de manos es una medida sencilla, eficaz y económica para prevenir las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria", han reivindicado los responsables de la Unidad de Control de Infección Hospitalaria.