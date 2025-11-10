La consellera de Salud preside el décimo aniversario del Hospital Can Misses de Ibiza

IBIZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha celebrado este lunes el décimo aniversario del Hospital Can Misses, presidido por la consellera de Salud, Manuela García.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, en la sala de actos se ha celebrado la jornada '10º Aniversario del Nuevo Hospital Can Misses', abriendo el acto la consellera de Salud, Manuela García, acompañada del gerente del Área de Salud, Enrique Garcerán.

García ha destacado que desde su apertura el hospital "se ha convertido en el centro de referencia para todos los ibicencos y formenterenses por el excelente trabajo que llevan a cabo todos los profesionales que trabajan día a día en él". "El nuevo hospital estaba dotado de la más moderna tecnología y abrió un nuevo campo en el que todos los profesionales han podido desarrollar una carrera más completa y plena", ha señalado.

En la primera mesa de la jornada han participado el gerente y el director de gestión del equipo directivo que lideraron el proceso en 2015, Ignasi Casas y Alberto Fernández Cladera, para exponer anécdotas y recuerdos sobre el traslado y la puesta en marcha del nuevo Hospital Can Misses.

Posteriormente, ha habido una mesa-coloquio en la que han compartido sus experiencias los profesionales que formaron parte del Comité de Traslados. A continuación, se ha celebrado una mesa sobre las posibilidades que se abrieron para la práctica enfermera en el nuevo Hospital.

En la segunda parte de la jornada han intervenido el equipo directivo y la coordinadora de Vivienda Sanitaria para abordar los retos actuales y futuros, especialmente centrados en la contratación y fidelización de profesionales y su acceso a la vivienda.

BALANCE

Durante la jornada se ha recordado que el 29 de marzo de 2010 se puso la primera piedra del nuevo complejo hospitalario. En julio de 2014 se inauguró el Bloque B y se puso en marcha el servicio de consultas externas. Finalmente, el 9 de marzo de 2015 se atendió al primer usuario en el Servicio de Urgencias y a las 09.10 horas de aquel día se trasladó a la primera paciente a la planta de hospitalización de Maternidad.

El mismo 9 de marzo de 2015 fueron trasladados 141 pacientes al Área de Hospitalización y se atendió el primer parto con la coincidencia de que la matrona fue la misma que había asistido el primer nacimiento en el antiguo Hospital Can Misses, en 1985. De esta manera, finalizaba un traslado muy complejo, en el que participaron más de 700 profesionales.

Con el nuevo recinto hospitalario, Can Misses creció 46.843 metros cuadrados, lo que supuso un salto cualitativo enorme en la atención que a partir de entonces recibieron los usuarios de las Islas Pitiusas. Así, progresivamente, se pusieron en marcha servicios como la resonancia magnética, la radioterapia, la hemodinámica, la cirugía vascular, la cirugía plástica y un segundo tomógrafo computarizado, entre otras mejoras.

En estos diez años, desde la apertura completa, se han atendido 11.653 partos, 1.571.926 consultas externas y 65.329 operaciones. Por lo que se refiere a profesionales, la plantilla del Hospital Can Misses ha crecido un 30 por ciento, pasando de 1.075 profesionales sanitarios cuando se inauguraron las nuevas instalaciones a 1.400 profesionales en la actualidad.

En 2015 se estaban formando en el Área de Salud de Ibiza y Formentera unos 30 residentes de las especialidades medicina familiar y comunitaria, psiquiatría, medicina interna, en la parte médica, y matronas en la de enfermería. Actualmente hay 85 residentes en formación, casi el triple, con nuevas especialidades como farmacia hospitalaria, pediatría, ginecología y obstetricia y medicina intensiva. Además, se ha crecido en número de centros de salud acreditados para la formación especializada en medicina y enfermería familiar y comunitaria, pasando de cuatro a siete.

En paralelo, la Coordinación de Vivienda Sanitaria, inaugurada en septiembre de 2023, ha sido clave, junto a la residencia para profesionales, para dar respuesta a las necesidades de alojamiento en Ibiza y garantizar que se incorporen profesionales sanitarios. Hasta ahora, este servicio ha facilitado el alojamiento a más de 250 médicos y enfermeros, mientras que la residencia ha posibilitado la contratación de más de 500 profesionales llegados de fuera de la isla.