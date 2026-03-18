Los Consells pitiusos quieren pedir al Estado que asuma los efectos de su política migratoria

EIVISSA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Consells de Eivissa y Formentera abordarán con sus servicios jurídicos una propuesta de modificación legal para reconocer el estatus diferenciado de sus circuitos de menores y obligar al Estado a asumir las consecuencias de su política migratoria.

En Eivissa, los presidentes insulares se han reunido este miércoles, según ha informado el Consell en un comunicado.

Desde Eivissa, en relación a esta problemática, han señalado que ya no se encuentran ni espacios ni centros que quieran prestar los servicios necesarios para esta atención.

Desde Formentera, por su parte, han pedido cambios en la gestión de menores que se hace en Baleares puesto que en las Islas son los Consells quienes tienen estas competencias, mientras que en las otras comunidades recaen sobre la administración autonómica.

Los presidentes han expresado su preocupación por la saturación de los servicios de menores, recordando que en Ibiza se tutelan ahora 114 menores migrantes no acompañados y en Formentera, 150. En concreto, un 70 por ciento de los menores tutelados por los Consells pitiusos corresponden a un circuito de migración.

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Además, los presidentes de los consells han acordado en las dos islas la gratuidad del servicio de autobús para menores de 18 años. También, estudiantes en una isla, pero que se desplacen a la otra se podrán beneficiar de la medida.

Según ha explicado el Consell, la intención es firmar este año un convenio que haga realidad la puesta en marcha de esta medida.

Sobre la limitación de vehículos, desde las instituciones han afirmado que en años anteriores ha habido una falta de civismo en personas que han reservado la cuota en las dos islas y la han agotado, aunque después no hicieran uso de la autorización.

El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha recordado que hay excepciones a la ley, como las laborales que no necesitan cuota y, además este año en el caso de vehículos que llegan por parte de residentes en Formentera, no se les contará en Eivissa dentro de la regulación ni el día que entran ni el día que salgan y no deberán realizar trámites.

También ha confiado en que estas facilidades se apliquen también en los próximos años en Formentera.

En relación a los residuos, los presidentes han acordado pedir la implicación de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible para afrontar los gastos derivados de la puesta en marcha del plan piloto para el traslado de basura, que se calculan en 10 millones de euros.