El Conservatorio de Música acogerá a Charlotte Hellekant y Marie-Bernadette Charrier en el programa Excellentia

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Superior de Música de Baleares acogerá a Charlotte Hellekanty y a Marie-Bernadette Charrier dentro del programa Excellentia, que se celebrará los días 11, 12 y 13 de diciembre en el centro dependiente de la Conselleria de Educación y Universidades.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, las sesiones, abiertas al público, se desarrollarán en diferentes espacios del centro.

Charlotte Hellekant, reconocida por su trayectoria en teatros como el Metropolitan Opera, Berlin Staatsoper o Paris Bastille, combina su carrera como mezzosoprano con la dirección escénica y el entrenamiento de habilidades mentales para artistas. Ha sido galardonada en concursos internacionales y ha colaborado con directores como Sir Georg Solti o Valery Gergiev.

Por su parte, la saxofonista Marie-Bernadette Charrier, referente de la música contemporánea, ha desarrollado una carrera internacional como solista y es directora artística del grupo Proxima Centauri. Es profesora en el conservatorio de Burdeos y ha impulsado la innovación pedagógica en la interpretación de música actual y es dedicataria de cerca de 40 obras originales para saxofón.