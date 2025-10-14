La constitución de sociedades en Baleares crece un 3,8% en el tercer trimestre, según los registradores

PALMA/MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La constitución de sociedades en Baleares ha crecido un 3,8% durante el tercer trimestre de 2025 en relación con el mismo periodo del año anterior, según se desprende de la estadística mercantil publicada este martes por el Colegio de Registradores.

El incremento interanual registrado en el archipiélago es menor al de la media estatal, que se sitúa en el 10%.

En relación a los traslados de sede social entre comunidades, en términos de saldo neto (entradas menos salidas) Baleares lidera el balance positivo con 31 empresas, seguida por Galicia con 16, la Comunidad Valenciana con un saldo positivo de 15 y Navarra con 13.

La constitución de sociedades aumentó un 10% en el tercer trimestre de 2025 en relación al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta las 27.478 empresas.

De acuerdo con el informe, en los últimos doce meses, de octubre de 2024 a septiembre de 2025, se constituyeron 124.702 sociedades, un 8,5% más que en el mismo tramo acumulado del año pasado (114.906).

De esta manera, se vuelven a superar las 100.000 operaciones en el acumulado anual, umbral que se ha consolidado como base estable de la serie desde el segundo trimestre de 2021.

SE INCREMENTA EN LA MAYORÍA DE LOS TERRITORIOS

Por comunidades autónomas, en el tercer trimestre y con relación al mismo periodo de 2024, la creación de sociedades mercantiles se incrementó en la mayoría de los territorios, sobre todo en La Rioja (+31,1%), Canarias (+15,8%) y Castilla-La Mancha (+14,4%), mientras con bajó en Navarra (-20,4%), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-13,2%) y Cantabria (-7%).

Por sectores, destaca el comercio, que ocupa al 15,1% de las empresas creadas, la hostelería, que representa el 10,1%, y las actividades inmobiliarias y la construcción, que suponen conjuntamente el 26,8% de las nuevas constituciones en el tercer trimestre del año.

En cuanto a operaciones de capitalización, en el tercer trimestre del año se contabilizaron 6.549 ampliaciones de capital, que supone un incremento del 5,5% frente al mismo trimestre de 2024.

En términos de importe de capital aumentado se desembolsaron 5.099 millones de euros, aumentando un 23,3% sobre el mismo periodo del año anterior. De su lado, las extinciones de sociedades alcanzaron las 5.705 operaciones durante el tercer trimestre, un 3,7% más que en el mismo intervalo de 2024.

LOS CONCURSOS CRECEN UN 5,5%

No obstante, las empresas con serias dificultades financieras, que inscribieron concurso de acreedores entre julio y septiembre de este año fueron 841, creciendo un 5,5% con relación al mismo trimestre de 2024.

En relación a los traslados de sede social entre comunidades, en términos de saldo neto (entradas menos salidas) Baleares lidera el balance positivo con 31 empresas, seguida por Galicia con 16, la Comunidad Valenciana con un saldo positivo de 15 y Navarra con 13.

En contraste, Cataluña presenta el mayor saldo negativo con 41 empresas menos, seguida por Castilla-La Mancha con una pérdida neta de 25 y Cantabria con un saldo negativo de 20