Las constituciones de sociedades mercantiles crecen en el primer trimestre un 25% en Baleares, según los registradores

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MADRID/PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La constitución de sociedades mercantiles ha experimentado en el primer trimestre en Baleares un incremento del 25% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos dados a conocer este miércoles por el Colegio de Registradores.

En el mismo periodo, por su parte, se ha anotado un descenso del 1,1% en la extinción de sociedades. Durante el primer trimestre, además, Baleares ha registrado un saldo neto de 17 sociedades en cuanto a traslados de sede social con 52 llegadas y 35 salidas.

El conjunto de España, las constituciones aumentaron un 28,3% en el primer trimestre de 2026, hasta 39.259 nuevas empresas. El crecimiento interanual se vio impulsado por el dinamismo de febrero y marzo, con incrementos del 40,6% y el 36,8%, respectivamente. En los últimos doce meses, se han constituido 137.529 nuevas sociedades, un 17,3% más que en el mismo periodo anterior.

Por sectores, la construcción y las actividades inmobiliarias representan en conjunto alrededor de una cuarta parte de los nuevos proyectos empresariales. En concreto, la construcción supone el 11,4% y las actividades inmobiliarias, el 13,8% del total.

En cuanto a la evolución, la construcción crece un 15%, mientras que las actividades inmobiliarias registran un descenso del 11,9%. También destacan los incrementos de otros servicios (38,2%) y de las actividades de edición, telecomunicaciones, informática y consultoría (25,1%).

En el conjunto de sectores, las actividades profesionales, científicas y técnicas lideran las nuevas constituciones, con un 16,1%, seguidas del comercio (14,2%), la construcción y la hostelería (10,2%).

En el primer trimestre se registraron además 10.081 ampliaciones de capital, un 4% más, por un importe total de 7.404 millones de euros, con un aumento del 8,1% interanual.

TAMBIÉN CRECEN LAS EXTINCIONES

Las extinciones de sociedades alcanzaron las 12.175, un 6% más, lo que sitúa la proporción de extinciones sobre constituciones en el 37,5%, el valor más alto de los últimos cuatro trimestres.

El informe también recoge diferencias territoriales en el saldo de traslados de sede social (la diferencia entre las que salen y entran), con Madrid con saldo positivo (55) y Cataluña, con el mayor saldo negativo (61).

No obstante, el mayor número de salidas se registra en la Comunidad de Madrid (411), seguida de Cataluña (250), Andalucía (142), y la Comunidad Valenciana (116).