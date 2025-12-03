Constituida la ponencia de la proposición de ley de cogestión aeroportuaria - PARLAMENT

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ponencia del la proposición de ley de creación de la autoridad aeroportuaria de Baleares y de transferencia de la titularidad y las competencias de ejecución de los aeropuertos del archipiélago ha quedado constituida este miércoles en el seno de la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament.

Según ha informado la Cámara, forman parte de la ponencia los diputados Margalida Pocoví y Rafel Nadal (PP), Marc Pons (PSIB), María José Verdú (Vox), Ferran Rosa (MÉS per Mallorca) y Josep Castells (Més per Menorca). El coordinador de la ponencia es Ferran Rosa.

La Mesa ha calificado un total de 76 enmiendas parciales al articulado, la mayoría del PP (29) y del PSIB (19). Comienza así la tramitación parlamentaria. Tras la ponencia, tendrá lugar el debate en comisión y finalmente en sesión plenaria.