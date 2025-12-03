Constituida la ponencia de la proposición de ley de cogestión aeroportuaria

Constituida la ponencia de la proposición de ley de cogestión aeroportuaria
Constituida la ponencia de la proposición de ley de cogestión aeroportuaria - PARLAMENT
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 3 diciembre 2025 19:02

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ponencia del la proposición de ley de creación de la autoridad aeroportuaria de Baleares y de transferencia de la titularidad y las competencias de ejecución de los aeropuertos del archipiélago ha quedado constituida este miércoles en el seno de la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament.

Según ha informado la Cámara, forman parte de la ponencia los diputados Margalida Pocoví y Rafel Nadal (PP), Marc Pons (PSIB), María José Verdú (Vox), Ferran Rosa (MÉS per Mallorca) y Josep Castells (Més per Menorca). El coordinador de la ponencia es Ferran Rosa.

La Mesa ha calificado un total de 76 enmiendas parciales al articulado, la mayoría del PP (29) y del PSIB (19). Comienza así la tramitación parlamentaria. Tras la ponencia, tendrá lugar el debate en comisión y finalmente en sesión plenaria.

Contador

Contenido patrocinado