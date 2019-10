Contestí desmiente a Campos porque "nadie le había negado que fuera a repetir"

Publicado 01/10/2019 15:03:03 CET

Contestí: "Estamos en elecciones y lógicamente van a decirlo porque tienen que agarrarse a algo, a ver si cuela"

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora diputada en el Congreso por Vox en Baleares, Malena Contestí, ha aclarado este martes que "nadie le había negado en absoluto que fuera a repetir" en las próximas elecciones como cabeza de lista por el archipiélago en la Cámara baja, por lo que ha desmentido las declaraciones del líder de la formación en Baleares, Jorge Campos, en las que decía que "está muy claro, se entera de que no va a repetir y ahí está la reacción".

En declaraciones al programa 'Els dematins' de IB3 televisión recogidas por Europa Press tras su renuncia a liderar ninguna lista de Vox, Contestí ha tildado de "falsos" los comentarios de Campos, si bien ha reconocido que "no se esperaba lo contrario, especialmente por el momento actual". "Estamos en elecciones y lógicamente van a decirlo porque tienen que agarrarse a algo, a ver si cuela", ha considerado.

Asimismo, la hasta ahora diputada de Vox ha concretado que "ha mantenido conversaciones" en las que "nadie" le ha negado su inclusión en las listas y ha matizado que por mucho que Campos propusiera a otro candidato eso no significa que "Madrid lo tuvieran encima de la mesa".

"NO ME VOY DECLARANDO LA GUERRA, ME VOY DANDO MI OPINIÓN"

Contestí ha reiterado que "no se va declarando la guerra, sino dando su opinión", consolidada por lo que, según ha relatado en su carta de renuncia, "ha sentido y vivido" dentro de la formación. "Quería dejar claro lo que pienso", ha añadido.

En este sentido, Contestí ha explicado que, al llegar al Congreso, la agenda política de Vox "estaba marcada con unas pautas más exageradas" que, a su juicio, "no estaban en ningún argumentario político o programa".

"Solo lo puedes comprobar en el momento que lo ves de dentro", criticando el hecho de "despedir compañeros por la bandera gay". "Hay determinadas cosas que no las pone en ningún sitio ni las defendí nunca", ha dicho.

Con todo, Contestí ha reconocido que "no ha sido una decisión fácil" y ha dicho que "la ha tomado sola". "No es un ataque personal a nadie, he querido decir lo que pienso tras un tiempo de reflexión por lo que sé y lo que he visto", ha concluido.

Por otro lado, ha criticado que cuando dimitió de sus cargos en Actúa, con la coalición que concurría Vox en Baleares, "nunca se llegó a arrepentir, a diferencia de lo que dijo Campos", criticando que "le hicieron guardar silencio".