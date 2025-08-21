El contingente balear de ayuda sigue en Villarubín (León) luchando contra la reactivación de focos. - CAIB

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El contingente balear de ayuda enviado a la Península para colaborar en la extinción de incendios sigue este jueves en Villarubín (León) centrado en evitar la reactivación de focos.

Según la información facilitada por la Conselleria de Presidencia, el contingente sigue orientado en la protección de la ciudadanía con los efectivos trabajando en un terreno abrupto con herramientas manuales y autobombas.

Cabe recordar que el convoy balear llegó este miércoles a la Península y desde entonces está desplegado al norte de León. El contingente está integrado por técnicos de la dirección general de Emergencias e Interior, bomberos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Palma, Agentes de Medio Ambiente, técnicos de telecomunicaciones de emergencias y de la empresa Sampol, equipos del SAMU 061 y voluntarios de Protección Civil de Llucmajor, Montuïri, Vilafranca, Porreres, Sant Antoni de Portmany y Lloseta.

También por 21 vehículos especializados, entre ellos vehículos pesados con autobomba, 'pick-ups' con capacidad de extinción y otros vehículos ligeros con material y herramientas manuales y avituallamiento. El dispositivo cuenta asimismo con una estación transportable de telecomunicaciones de IbDigital para reforzar la red de comunicaciones de emergencias, una ambulancia de apoyo vital avanzado y un vehículo sanitario.