El contingente balear trabaja ya en una zona con cinco incendios activos en el norte de León

Vecinos de la localidad de Villarubín observan el avance del fuego. - Lorena Sopêna - Europa Press

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El contingente balear de ayuda en los incendios de la Península está ya desplegado y trabajando en una zona entre León y Ourense con hasta cinco incendios activos.

El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha explicado que desde las 11.00 horas de este miércoles, el grueso de los equipos desplazados a Gestoso (León), cercanos a la provincia de Ourense, ya colaboran en las tareas de extinción de un fuego que tiene 17 kilómetros de perímetro.

Por las características del fuego se han tenido que reajustar los operativos y, según ha explicado, dos autobombas están destinadas a los núcleos urbanos, mientras que el resto de equipos están desplegados en el perímetros y los flancos del incendio.

Los primeros en llegar a la Península, en helicóptero y apoyados por el Ejército del aire han podido incorporarse a los trabajos sobre las 08.00 horas. El director general ha puesto en valor el esfuerzo que se ha hecho para trasladar todo el contingente, que ha llegado a la zona en las últimas horas sin incidentes destacables, a excepción del pinchazo de un remolque. "Se han hecho 900 kilómetros casi del tirón, pero con los descansos adecuados", ha indicado.

Los que partieron de Ibiza han llegado sobre las 04.00 horas, mientras que los de Barcelona, Menorca y Mallorca lo han hecho a las 06.00 horas.

AVIÓN A EXTREMADURA

Además, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha enviado a Extremadura un avión anfibio que forma parte del operativo interinsular de extinción de incendios forestales del Govern, para apoyar en las tareas de extinción de los fuegos que afectan gravemente a esta zona, en concreto, a Jarilla.

El avión movilizado, modelo Air Tractor Fire Boss, está especialmente diseñado para la lucha contra incendios forestales.

El contingente balear está integrado por técnicos de la dirección general de Emergencias e Interior, bomberos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Palma, Agentes de Medio Ambiente, técnicos de telecomunicaciones de emergencias y de la empresa Sampol, equipos del SAMU 061 y voluntarios de Protección Civil de Llucmajor, Montuïri, Vilafranca, Porreres, Sant Antoni de Portmany y Lloseta.

También por 21 vehículos especializados, entre ellos vehículos pesados con autobomba, 'pick-ups' con capacidad de extinción y otros vehículos ligeros con material y herramientas manuales y avituallamiento. El dispositivo cuenta asimismo con una estación transportable de telecomunicaciones de IbDigital para reforzar la red de comunicaciones de emergencias, una ambulancia de apoyo vital avanzado y un vehículo sanitario.