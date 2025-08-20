Baleares envía un avión anfibio a Extremadura para ayudar en las tareas de extinción. - CAIB

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha enviado a Extremadura un avión anfibio que forma parte del operativo interinsular de extinción de incendios forestales del Govern, para apoyar en las tareas de extinción de los fuegos que afectan gravemente a esta zona, en concreto, a Jarilla.

El avión movilizado, modelo Air Tractor Fire Boss, está especialmente diseñado para la lucha contra incendios forestales.

Dispone de una capacidad de agua de 3.100 litros, una autonomía de más de tres horas que le permite cubrir un amplio perímetro y una gran maniobrabilidad en entornos de orografía compleja, lo que lo convierte en una herramienta muy eficiente para operaciones de extinción.

Además, permite la carga de agua en el mar, lagos y embalses, lo que reduce significativamente el tiempo que transcurre entre una descarga y otra.

Está previsto que el aparato llegue a Extremadura en unas tres horas e inmediatamente se integre en el operativo de extinción del incendio de Jarilla, que ya ha quemado más de 12.000 hectáreas y presenta un perímetro de más de 130 km, especialmente crítico en el flanco norte, donde amenaza a varias localidades.

Con todo, desde el Govern se ha insistido en que la movilización de este avión anfibio hacia Extremadura no reduce la capacidad ni la respuesta operativa del operativo de incendios forestales del archipiélago, que está totalmente preparado para seguir atendiendo con eficacia e inmediatez cualquier incidente que pueda producirse en el archipiélago.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que Baleares se encuentra actualmente en época de alto riesgo por incendios forestales, y hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones a la hora de utilizar fuego.

En un comunicado, el Govern ha señalado que el envío del avión es una muestra de solidaridad de las Islas, que da respuesta a la petición formal de ayuda realizada por la comunidad autónoma de Extremadura.

CONTINGENTE DEL GOVERN EN CASTILLA Y LEÓN

Cabe recordar que el Govern ya envió este martes un contingente de ayuda a Castilla y León para apoyar en las tareas de extinción, rescate y recuperación de las zonas más afectadas por los incendios que están asolando la zona.

El contingente, coordinado por la Dirección General de Emergencias e Interior, está formado por un total de 46 efectivos. Está integrado por técnicos de la Dirección General de Emergencias e Interior, Bomberos del Consell Insular de Mallorca, Bomberos del Consell Insular de Menorca, Bomberos del Consell Insular de Ibiza, Bomberos de Palma, Agentes de Medio Ambiente, técnicos de telecomunicaciones de emergencias y de la empresa Sampol, equipos del SAMU061 y voluntarios de Protección Civil de Llucmajor, Montuïri, Vilafranca, Porreres, Sant Antoni de Portmany y Lloseta.