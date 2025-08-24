Continúa la búsqueda de los 12 migrantes desaparecidos tras saltar al agua este viernes cerca de Cabrera

Archivo - Una foto de archivo de un guardia civil en la costa de Baleares. - GUARDIA CIVIL - Archivo

Además, se sigue buscando a los tres migrantes desaparecidos de una patera naufragada el miércoles al sur de Mallorca

PALMA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo continúan este domingo con la búsqueda de los 12 migrantes desaparecidos tras haber saltado al agua cerca de Cabrera desde una patera en la tarde del viernes.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil a los medios de comunicación, debido a las condiciones marítimas, esta jornada participan en las labores de búsqueda los efectivos aéreos de Guardia Civil y Salvamento Marítimo. Así pues, participan en el dispositivo "un helicóptero de Guardia Civil y uno de Salvamento".

"El helicóptero de Guardia Civil está preparado para rescate de dos o tres personas", si se producen localizaciones, han asegurado fuentes del cuerpo, aclarando no obstante que si las localizaciones son múltiples "se movilizarán las embarcaciones de rescate".

Hay que recordar que la patera desde la que saltaron estos 12 migrantes fue rescatada a las 18.45 horas a unas 36 millas al suroeste de Cabrera, informó Delegación del Gobierno en Baleares. En ella viajaban un total de 26 personas, según relataron las 14 personas migrantes, de origen magrebí, que se encontraban a bordo de la embarcación y que fueron rescatadas.

De las 14 personas que estaban en el interior de la patera, una tuvo que ser evacuada en helicóptero a un centro hospitalario debido a su mal estado de salud, según informó Guardia Civil.

Servicio Marítimo Guardia Civil (Río Gallego), CUCO y Salvamento Marítimo establecieron un dispositivo de búsqueda en zona.

En la operación de rescate intervinieron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

BUSCAN A TRES DESAPARECIDOS DE PATERA NAUFRAGADA AL SUR DE MALLORCA

Además, Guardia Civil y Salvamento Marítimo buscan a los tres migrantes desaparecidos de una patera naufragada el miércoles al sur de Mallorca, después de llevar unos seis días a la deriva. Estos tres migrantes podrían haber desaparecido durante la travesía.

Hay que recordar que, según informó la Delegación del Gobierno en Baleares, sobre las 10.30 horas del miércoles una embarcación particular rescató a un migrante de origen subsahariano, quien fue trasladado a Porto Petro para recibir atención médica.

Fue él quien alertó que viajaba con otras 23 personas a bordo de una patera que había naufragado tras pasar unos seis días a la deriva, lo que provocó la activación del medios aéreos y marítimos para su búsqueda y rescate.

A las 13.55 horas del miércoles, la patera fue localizada a tres millas al sur de Mallorca con 11 personas con vida a bordo y un cadáver. Otras siete personas fueron rescatadas del mar en las inmediaciones del lugar.

Las personas rescatadas con vida aseguraron que al menos habría otras tres personas más desaparecidas durante la travesía. En estos momentos, siguen siendo buscadas, han indicado fuentes del cuerpo.

Los supervivientes fueron trasladados a Palma y puestos a disposición de la Policía Nacional.