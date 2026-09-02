Continúa la búsqueda por mar y tierra del migrante desaparecido tras saltar desde una patera en Formentera

Archivo - Embarcación de la Guardia Civil durante el ejercicio de seguridad realizado el día de hoy en el Puerto de Huelva, A 21 de mayo de 2025 en Huelva, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil continúa este miércoles la búsqueda por mar y tierra de la persona migrante desaparecida tras saltar desde una patera cuando navegaba al sur de Formentera.

El dispositivo se cerró la noche del martes sin éxito y se ha reanudado a primera hora de este miércoles, según han informado a Europa Press fuentes del cuerpo.

El Servicio Marítimo y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) están centrados en la búsqueda en el mar ante la posibilidad de que, tras saltar desde la embarcación, no consiguiera arribar a tierra.

Las patrullas del Puesto de Formentera, por su parte, están buscándole por tierra por si, como uno de sus compañeros de travesía, hubiese logrado nadar hasta la costa pero no haya sido localizado.

Fue sobre las 07.10 horas del martes cuando la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron a 19 migrantes de origen subsahariano que viajaban a bordo de una patera a dos muillas al sur de La Mola.

Según la información de la Delegación del Gobierno en Baleares, al menos dos ocupantes de la misma embarcación habían saltado al agua antes de la llegada de Salvamento Marítimo.

Uno de ellos fue localizado en el muelle de la Savina, por lo que el número de personas rescatadas en la intervención ascendió a 20. La otra persona, sobre la que se desconocen más datos, lleva desaparecida desde entonces.