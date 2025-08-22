Contratado por 1,5 millones de euros el suministro para realizar determinaciones de autoanticuerpos

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la contratación del suministro de reactivos y material fungible con cesión de equipos necesarios para realizar determinaciones cuantitativas de autoanticuerpos por 1,5 millones de euros.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell celebrada este viernes.

Las determinaciones de autoanticuperos se centrará en aquellos asociados a conectivopatías, celiaquías y autoanticuerpos, aparejados a diversas enfermedades autoinmunitarias sistémicas, y se realizarán en el laboratorio de inmunología del Hospital Universitario Son Espases.

Se prevé que este contrato, por valor estimado de 1,5 millones de euros, tendrá una vigencia de dos años, con la posibilidad de prorrogarlo por un periodo máximo otros tantos.

Los autoanticuerpos son anticuerpos producidos por el sistema inmunitario que en lugar de atacar a agentes externos reaccionan ante los tejidos del mismo organismo. Estos anticuerpos están relacionados con el tejido conectivo, la celiaquía, el síndrome antifosfolípido, la vasculitis o con enfermedades reumáticas y otras relacionadas con los riñones.

Por diferentes causas, como la exposición a xenobióticos, la polución atmosférica, las infecciones, el estilo de vida, el estrés y el cambio climático, ha aumentado en todo el mundo la detección de autoanticuerpos y la incidencia de las enfermedades autoinmunitarias. También el número de autoanticuerpos descritos y útiles en el diagnóstico ha aumentado exponencialmente en los últimos años.