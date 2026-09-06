Un control policial en Son Roca se salda con tres denuncias por tenencia de armas blancas

Navajas intervenidas - POLICÍA LOCAL PALMA

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido tres navajas y ha instruido un atestado penal por conducir sin carné en un control policial en Son Roca.

El operativo, desarrollado por el Grupo de Actuación Preventiva (GAP) la madrugada del pasado jueves, se organizó para dar respuesta a las demandas vecinales relacionadas con actos incívicos y molestias nocturnas en la zona.

Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, los agentes controlaron e identificaron a un total de nueve personas y tramitaron cinco actas.

En concreto, tres de estas denuncias fueron por tenencia de armas blancas en la vía pública, procediendo a la intervención de tres navajas (una de ellas plegable y de grandes dimensiones, con 23 centímetros, y otras dos más pequeñas con hojas de nueve y cinco entímetros).

Las dos actas restantes se levantaron por faltas de respeto a la fuerza actuante en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, los policías extendieron un acta por infracción de la ordenanza cívica contra un hombre por causar molestias al vecindario haciendo ruido de madrugada.

En el apartado de seguridad vial, el GAP abrió diligencias judiciales contra un conductor interceptado que circulaba sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.

También se denunció por vía administrativa a otro conductor por dar positivo en la prueba de etilometría, sin superar el umbral penal.

Finalmente, la Policía Local retiró un coche al depósito municipal con el servicio de grúa tras formular una denuncia contra su titular por carecer del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria.